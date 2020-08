Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

XBOX HAS LIFTED THE LID ON THE USER EXPERIENCE COMING TO THE XBOX SERIES X. (Pocket-lint) - O Xbox levantou a tampa sobre a experiência do usuário no Xbox Series X.

A nova IU incluirá muitos dos mesmos recursos já disponíveis no Xbox One, mas terá alterações de design, uma interface mais rápida e texto mais legível. Além do mais, ele também será lançado para Xbox One, Xbox Game Pass no PC e aplicativos móveis do Xbox, para dar a todos a mesma estética.

A Experiência Xbox , como é chamada, terá cantos arredondados em blocos - muito parecido com a nova página da Loja Xbox na interface do usuário atual do Xbox One. Haverá também novas fontes, estilo de ilustração e muito mais notas de design.

Alega-se que, pelo menos na Série X, a nova tela inicial inicializará 50 vezes mais rápido do que o sistema atual no Xbox One. Ele também carregará 30% mais rápido quando voltar para a tela após um jogo. E toda a interface usará menos memória - 40 por cento menos, afirma.

Além da nova experiência, que você pode ver mais no vídeo acima, o Xbox revelou que apresentará um novo aplicativo móvel nesta temporada de férias - junto com o lançamento da Série X.

Isso permitirá o compartilhamento social com outros amigos do Xbox com mais facilidade fora do console. Você será capaz de enviar mensagens rapidamente usando o aplicativo, enquanto também inicia partes, mesmo quando remoto.

Para isso, as partes e o chat serão integrados na mesma guia do guia do console Xbox.

A nova interface será lançada com o Xbox Series X em novembro (de acordo com detalhes de lançamento que vazaram).

Escrito por Rik Henderson.