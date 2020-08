Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Series X quebrou a capa e apareceu em um cenário do mundo real. Ele foi exibido no Xperion E-Arena em Saturno, Alemanha, recentemente e foi fotografado por um fã do Xbox com olhos de águia.

Agora, vimos muitas fotos do console antes, mas essas fotos do console em um contexto do mundo real são mais reveladoras - ele realmente se parece com um PC minitorre.

O Xbox Series X foi exibido na Xperion e-arena em Saturno (Alemanha) pic.twitter.com/xiMvia1FnX - Mr..Keema (@KeemaMr) 17 de agosto de 2020

Isso não é nenhuma surpresa. O Xbox Series X tem sido chamado de "monolítico" desde que foi apresentado pela primeira vez em dezembro do ano passado, mas agora você pode ter uma ideia melhor de como ele ficará rigidamente ao lado de sua TV.

É improvável que o modelo no gabinete na Alemanha fosse uma versão funcional completa. Na verdade, duvidamos que tivesse algum componente dentro.

Ele claramente tem "protótipo - não está à venda" na parte traseira e nós encontramos a mesma coisa antes, com o Xbox One S e One X - conchas vazias que são boas para fotos e pouco mais.

No entanto, o fato de que o Xbox agora está exibindo alegremente a máquina de última geração nos dá esperança de que possamos descobrir mais sobre sua data de lançamento e preço. Afinal, quanto mais tempo fica de boca fechada, mais especulação .

Escrito por Rik Henderson.