O preço do Xbox Series X vazou e você deve começar a economizar agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O preço do Xbox Series X vazou e, embora seja mais ou menos o que dissemos o tempo todo, ainda tira o fôlego.

O Xbox anuncia a nova máquina como a mais poderosa de todos os tempos, e aparentemente virá com um preço compatível.

Uma fonte de varejo supostamente disse a Alanah Pearce do Kinda Funny XCast que o Xbox Series X terá um preço de $ 599 nos Estados Unidos.

Se o preço atual do Xbox One X for levado em consideração, isso significa que custará cerca de £ 500 no Reino Unido também.

Para ser honesto, estimamos um número semelhante nos últimos meses - baseando nossas expectativas na tecnologia dentro da máquina de última geração e no mercado em geral. Afinal, estamos falando de um mini PC para jogos, essencialmente.

De onde sai o preço atualmente não anunciado do Xbox Series S , não temos certeza. Certamente, teria que estar consideravelmente abaixo dessa soma para justificar um console reduzido que é mais leve nas especificações.

De qualquer forma, de acordo com alguns especialistas da indústria, o novo carro-chefe do Xbox provavelmente será mais caro do que o PlayStation 5 , o que o colocaria em desvantagem desde o primeiro dia.

Na verdade, não temos muito tempo para saber a confirmação oficial de preços de ambos os lados, certo? Quando os tivermos, iremos compartilhá-los.

Escrito por Rik Henderson.