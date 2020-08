Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Microsoft Flight Simulator está finalmente aqui, e é justo dizer que está impressionando as pessoas com seus gráficos quase fotorrealistas, vibração serena e uma caixa de areia insanamente enorme para voar.

É uma maravilha técnica e não há engano, permitindo que você caia em qualquer ponto do globo e voe por paisagens e cidades que são incrivelmente realistas e recriadas com precisão. No entanto, também tem aquele "Simulador" proeminente no nome. Portanto, embora muitas pessoas estejam aguardando ansiosamente o jogo com os bastões de vôo prontos, e se você não for tão experiente? Como jogar o Flight Simulator se você nunca jogou um simulador de vôo antes?

Temos feito exatamente isso e reunimos algumas das principais lições que aprendemos aqui.

Isso pode parecer óbvio e desanimador, mas quanto mais horas você passa com o Microsoft Flight Simulator, mais você percebe que pilotar um avião pode ser tão difícil quanto você imagina.

O jogo tem um conjunto útil de tutoriais para você começar, ensinando como controlar seu avião durante o vôo, bem como procedimentos de decolagem e pouso, mas nós os chamaríamos de bastante limitados. Depois de concluir os oito deles (ou antes, se estiver se sentindo entusiasmado), você estará por conta própria.

Recomendamos vivamente que coloque todas as assistências que encontrar nas configurações mais altas e não se preocupe se isso o torna muito popular. Felizmente, com a simplicidade dos controles dial-up, você ainda pode voar até mesmo os aviões mais complexos disponíveis sem muitos problemas. Ainda assim, adicionar um controlador ao mouse e teclado fará a diferença do mundo.

Nossa próxima lição é algo que aprendemos da maneira mais difícil durante o vôo em uma variedade de locais globais. Você pode pensar que é a próxima Amelia Earhart depois de fazer algumas curvas agradáveis, ou voar entre alguns arranha-céus, mas não fique muito convencido.

É normal tentar um loop-the-loop ou barrel roll em um determinado ponto, mas essas manobras não são tão simples quanto parecem em outros jogos.

Se você realmente quer se sentir um idiota, experimente um em um 747 e veja onde isso o leva. Ou não, por assim dizer.

Não somos os primeiros a dizer isso, mas as formações de nuvens e os padrões climáticos no Flight Simulator são simplesmente surpreendentes de se olhar e voar.

O melhor de tudo é que você obtém um widget de controle do clima em tempo real que permite ajustá-los rapidamente, indo de tempestades violentas ao sol plácido em um instante. Caramba, você pode até controlar a estratificação exata de três camadas de nuvens separadas, o que significa que mesmo idiotas como nós podem facilmente criar pores do sol tão perfeitos que farão você chorar.

A principal lição é usar este widget do tempo o tempo todo - veja os arredores em todos os tipos de luz, mude a data para ajustar a posição do sol, faça tudo!

O lançamento do Microsoft Flight Simulator, como Animal Crossing: New Horizons antes dele, não poderia ter sido em melhor momento. Já se passaram séculos desde que o turismo e os voos globais pareciam uma possibilidade tão remota para tantas pessoas, tornando-se o momento ideal para se deixar cair em um minúsculo Cessna alguns milhares de metros acima, literalmente, de qualquer lugar que você queira visitar.

Conhece Paris como a palma da sua mão? Dê uma olhada e veja se você consegue se lembrar de como funciona. Gosta de ver o Grand Canyon? Solte-se lá e voe através de seu abismo aberto. Sempre ansiou por um voo noturno por Hong Kong? Vá em frente agora.

O engraçado é que existem tantos lugares incríveis para se visitar que é quase uma missão tola listá-los todos. Ainda assim, se você tem alguns destinos de férias favoritos de anos passados, recomendamos começar por aí. Isso vai acalmar sua alma.

Embora você provavelmente seja como nós e passe as primeiras horas tentando voar em um avião menor, obtendo uma sensação de velocidade e ímpeto para coçar a adrenalina, quando chegar ao seu primeiro voo com um animal maior, pegue é mais fácil.

Nosso primeiro vôo 747 saiu do JFK em Nova York e foi planejado para envolver apenas uma excursão rápida pela cidade para ver como é tirar um dos meninos grandes de uma pista. Uma hora depois, ainda estávamos navegando entre as camadas de nuvens, maravilhados com os interruptores, opções e controles da cabine ao nosso alcance.

Os diferentes aviões podem atender a vibrações muito diferentes, basicamente, mas todos eles compartilham a capacidade de oferecer uma viagem extremamente relaxante.

Escrito por Max Freeman-Mills.