A data de lançamento do Xbox Series X agora é 6 de novembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ontem, revelamos que o Xbox Series X estaria disponível em novembro . Agora parece que temos uma data real: 6 de novembro de 2020.

Ainda não foi confirmado oficialmente, mas a embalagem dos controladores do Xbox Series X que vazaram estranhamente aparecendo à venda recentemente afirma que os varejistas não devem exibir ou vender os acessórios antes dessa data.

Conforme relatado pelo The Verge, um adesivo laranja nas supostas caixas do controlador dá um aviso claro às lojas.

O Xbox Series X pode ser lançado em 6 de novembro. Um informante me disse que as caixas dos novos controladores têm uma data de não abertura de 6 de novembro. Esses controladores vazaram no início desta semana https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L