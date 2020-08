O xCloud beta já está disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está abrindo o serviço de streaming de jogos xCloud para mais pessoas a partir de hoje. Os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate poderão acessar por meio do aplicativo beta do Game Pass atualizado para Android quase um mês antes do lançamento oficial do serviço em sua forma não beta.

The Verge observa que - enquanto o serviço estiver instalado e funcionando para os assinantes - você não terá acesso total a todos os mais de 100 jogos que devem ser lançados no serviço em setembro. Em vez disso, a lista de títulos disponíveis no beta atual está perto de cerca de 30 jogos, o que ainda deve ser suficiente para molhar os pés.

Isso foi confirmado em um comunicado por um porta-voz da Microsoft que disse ao Pocket-lint que o xCloud está "entrando em um período beta limitado para garantir uma transição suave da experiência de jogo na nuvem para o aplicativo Xbox Game Pass no Android. Xbox Game Pass existente (Beta ) os usuários do aplicativo terão a oportunidade de testar um subconjunto dos títulos disponíveis conforme preparamos a experiência para uma disponibilidade mais ampla no próximo mês. "

Se você for um assinante, poderá experimentar o recurso a partir de hoje. Para entrar em ação, você precisa baixar e instalar a versão beta mais recente do aplicativo Game Pass para Android .

Obviamente, para aproveitá-lo ao máximo, você também precisará emparelhar um controlador sem fio Xbox com seu telefone .

Escrito por Cam Bunton.