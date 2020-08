Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox pode estar aproveitando o momento para confirmar o Xbox Series S - uma versão mais leve e mais barata de seu console de última geração - mas agora temos evidências "oficiais" de que ele está chegando.

Um usuário do Twitter supostamente encontrou um controlador branco da Série X na selva, na embalagem completa e, na parte traseira, ele afirma claramente que está disponível para o Xbox Série S também.

Também há ótimas notícias para os proprietários de console Xbox existentes e usuários de dispositivos PC, Android e iOS, o controlador de próxima geração será compatível com sua (s) máquina (s).

Controlador da série X do Xbox encontrado na selva !! pic.twitter.com/TEns4z45CB - Zak S (@zakk_exe) 9 de agosto de 2020

Se real - e o vídeo postado por Zak S parece convincente - o controlador "robô branco" (comprado na OfferUp por US $ 35) é uma ótima indicação de que o Xbox Series S será anunciado em breve. Espera-se que a Microsoft hospede um evento neste mês, agosto, onde sua linha de lançamento no feriado deve ficar mais clara.

Esperamos também descobrir datas exatas de lançamento, preços e talvez até detalhes de pré-encomenda ao mesmo tempo.

E aqui está um vídeo para mostrar que é real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw - Zak S (@zakk_exe) 10 de agosto de 2020

Esta não é a primeira vez que vimos a versão branca do controlador Xbox Series X - outro apareceu online há algumas semanas. No entanto, esta é a primeira vez que a Série S foi espionada em algo que parece uma propaganda oficial.

Espera-se que o Xbox Series S (também conhecido por seu codinome Lockheart) seja uma versão menor, talvez apenas digital do X, mas com poder de processamento e especificações ligeiramente truncados. Você pode ler muito mais sobre isso em nosso rumor detalhado aqui: data de lançamento do Xbox Series S, especificações, preço e tudo o que você precisa saber .

Escrito por Rik Henderson.