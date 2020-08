Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Microsoft está colocando seus patos em ordem antes do lançamento do Xbox Series X, e a próxima parte do seu futuro agnóstico por hardware está se encaixando com o tão esperado lançamento completo do Project xCloud .

O serviço de streaming está no modo de visualização há absolutamente idades e impressiona a maioria das pessoas que têm internet rápida o suficiente para experimentá-la adequadamente. Agora, ele será lançado corretamente - chegando aos smartphones e tablets Android em 15 de setembro.

O serviço será exclusivo também para o Android no lançamento, já que a equipe do Xbox continua aparentemente lutando para tornar seu serviço compatível ou lucrativo em relação aos rígidos regulamentos da App Store da Apple.

Ainda não está claro por que as versões iOS e iPadOS estão atrasadas até agora, mas há claramente algo errado. Ainda assim, se você tem uma persuasão do Android, não vai se importar com isso em meados de setembro.

O serviço também, como detalhado anteriormente, será incluído em uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, assumindo o valor desse pacote e tornando-o ainda mais atraente para o consumidor.

No lado prático das discussões, haverá uma pequena lacuna entre 11 de setembro e o lançamento do novo aplicativo quando a versão de visualização atual ficar offline, para permitir que a atualização seja finalizada.

Aparentemente, haverá 100 jogos completos no serviço quando for lançado, embora essa lista final ainda não esteja disponível para nós. Mal podemos esperar para mergulhar no novo xCloud quando ele finalmente chegar.

Escrito por Max Freeman-Mills.