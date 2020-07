Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Xbox, após o falso início de seu primeiro conjunto de trailers da série X , finalmente encerrou alguns exclusivos exclusivos da próxima geração, e na superfície tudo parece rosado.

Se havia algo universalmente impressionante no Games Showcase, era o fato de que os espectadores podiam ter certeza de que todos os jogos mostrados chegariam ao Xbox Game Pass como parte de sua taxa fixa de associação, uma proposta que é incomparável com qualquer coisa que a Sony tenha reunido.

A apresentação deixou claro pela enésima vez que a Microsoft está apostando na casa de jogos no Game Pass, e é um pacote que oferece um valor incomparável no momento.

No entanto, apesar de tudo, quando se trata de avançar para a próxima geração, ainda existe um poderoso dilema que a maioria dos jogadores enfrenta. Por um lado, você tem o Xbox, com o Game Pass prometendo um bevvy de jogos, alguns ótimos e muitos bons, que você poderá jogar a um custo baixo ao longo dos anos.

Por outro lado, você tem a Sony, com uma oferta mais tradicional que, inevitavelmente, ofereceu um conjunto marcadamente superior de exclusivos nos últimos anos, prometendo continuar na mesma linha.

Essa não é uma batalha tão facilmente vencida quanto a Microsoft poderia esperar, especialmente quando você pesquisa a recepção morna com a qual a primeira filmagem de Halo Infinite foi encontrada. Uma visão abrangente de um serviço de jogos em que você pode confiar para trabalhar em seu telefone, seu console antigo, seu PC e sua Série X é atraente, mas faz a pergunta de por que exatamente você precisa do novo hardware.

Em comparação, quando o primeiro jogo completo do PlayStation 5 da Naughty Dog for lançado, você poderá garantir que ele forçará o envelope visual de maneiras que vendem sistemas. Tire stalwarts multiplataforma como FIFA e Call of Duty, e a Sony certamente está à frente em alguns pontos.

Para muitos observadores menos envolvidos, as pequenas diferenças de hardware não importam - se o Xbox tem a vantagem do gigaflop ou o SSD da Sony é mais rápido é embaçado comparado à idéia de que ambos são consoles de última geração que farão com que os jogos pareçam melhores.

A Microsoft claramente anseia por uma mensagem clara que mostre quão bom é o Game Pass e como deve ser por que você investe em um novo Xbox. Mas, desde o marketing até o nome ainda obscuro do console, ainda é propenso a turvar as águas de uma maneira que a Sony até agora evitou em grande parte.

O lance do Game Pass ainda pode valer a pena, e é certamente um acordo difícil até o momento, mas a longo prazo, não há garantia de que seja o poder para ajudar a Microsoft a recuperar o terreno perdido para a Sony em toda esta geração.