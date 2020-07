Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tão esperada estréia das imagens de gameplay de Halo Infinite finalmente aconteceu, como parte do Xbox Games Showcase de hoje, no qual uma série de outros títulos da próxima geração também foi exibida.

Demorou um pouco para chegar, mas as filmagens estrearam são impressionantemente abrangentes - começando com uma cena em que John 117 (que é o Master Chief para você) cai em um anel de Halo.

A demo de jogabilidade mostra uma enorme área de jogo que lembra os altos níveis originais do Halo e apresenta três objetivos que podem ser tratados na ordem que o jogador preferir, usando três canhões antiaéreos.

O combate que se segue é a tarifa clássica do Halo, com duas novas armas misturadas com os clássicos antigos, e todos os inimigos arquetípicos se unindo. O retorno do gancho também foi confirmado como boato.

343 diz que Infinito tem o dobro do tamanho de Halo 4 e 5 combinados, o que é bastante a medida de sua ambição. Em todo o visual, os visuais parecem suntuosos, com longas distâncias de desenho e grandes detalhes, todos a 60FPS, e o acompanhamento musical é tão bonito quanto você espera do Halo.

Na história, o trailer confirma que The Banished são os adversários preferidos desta vez, após os eventos de Halo Wars 2. Parece que vai ser uma luta e tanto.