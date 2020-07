Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há uma mudança em andamento para os jogadores que desejam tomar suas ações no Xbox online, com a Microsoft tomando a interessante decisão de parar de vender códigos anuais para passes do Xbox Live Gold.

Logo depois que o gigante confirmou que estava interrompendo a produção do Xbox One X e One S All-Digital Edition, parece fazer parte de um movimento para obter sua cadeia de suprimentos e oferecer pronto para o impulso da próxima geração.

Você ainda pode comprar passes do Xbox Live Gold por um único mês ou três meses, mas não mais a longo prazo, e a alternativa é bastante clara. Obviamente, a Microsoft prefere que você participe do Xbox Game Pass Ultimate, que concede a você os privilégios multijogador do Xbox Live e uma lista de jogos para jogar à vontade.

A economia funciona de maneira bastante decente, dado que o Game Pass realmente não é muito mais caro a cada mês, mas é justo dizer que isso ainda é um estreitamento das opções disponíveis. Se você mantinha os custos no mínimo enquanto jogava online, talvez seja necessário encontrar outra maneira de contornar as coisas.

A Microsoft também confirmou recentemente que o Game Pass Ultimate estará recebendo a ala de streaming de sua oferta gratuitamente a partir do final deste ano, com um presumivelmente renomeado Project xCloud chegando ao serviço . Tudo isso contribui para deixar claro que o Game Pass Ultimate é totalmente central nos planos do Xbox para os próximos anos.

