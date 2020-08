Halo Infinite: data de lançamento e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Halo era um recém-chegado radical quando apareceu pela primeira vez na cena, mas agora, anos depois, é uma das franquias mais reverenciadas dos jogos. Tem ajudado a Microsoft a vender consoles desde o primeiro Xbox, e parece que Halo Infinite fará o mesmo com o Xbox Series X, embora não no lançamento.

Já vimos a jogabilidade da próxima iteração para Master Chief e o resto da gangue, e reunimos tudo o que há para saber aqui para você.

Sabemos alguns detalhes importantes sobre a história de Halo Infinite - principalmente que é o próximo grande jogo da série, mesmo que esteja abandonando os números de títulos anteriores.

Como se para confirmar esse fato, todo o marketing que até agora cercou o jogo se concentrou fortemente em John 117, também conhecido como o quase místico Master Chief. O trailer de revelação no motor da Microsoft de 2019 confirmou isso, mostrando-o sendo acordado de um sono espacial gelado.

Halo 5 teve jogadores cortando e mudando entre as perspectivas de Master Chief e Spartan Locke, o que criou alguns contrastes agradáveis, mas também diluiu um pouco sua história. Isso parece prestes a mudar, já que a 343 Industries confirmou que o Infinite se concentra mais fortemente no Master Chief.

343 também admitiu que no final de Halo 5 as coisas estavam começando a ficar um pouco confusas para os jogadores que não estavam atualizados sobre a tradição de uma série de títulos anteriores, e diz que Infinite deveria funcionar como um ponto de partida melhor. Isso quase soa como território de reinicialização suave, mas não achamos que será tão difícil.

Em termos de história, porém, também sabemos que o jogo verá um retorno dos antagonistas do menos jogado Halo Wars 2, o Banished.

Agora demos nossa primeira olhada na jogabilidade do Infinite, no trailer acima, e a demo é adequadamente impressionante. É uma ação de jogo ampla, abrangendo um pouco da história, algumas passagens de veículos e muitos tiros.

A imagem acima, entretanto, tirada da arte da caixa do jogo, já havia levado muitas pessoas a tirar conclusões com antecedência. A teoria prevalecente é que Infinite pode ser um jogo de mundo aberto ou pelo menos ter algum grau de controle do jogador sobre quais objetivos enfrentar em seguida - aqueles pilares de luz azuis à distância sinalizando pontos de interesse, e o trailer parece apoiar isso .

Desde que o trailer caiu, porém, tem havido algumas críticas à fidelidade visual do jogo, que a Microsoft e 343 defenderam como um trabalho em andamento antes de seu lançamento nas férias.

Em particular, a 343 publicou uma postagem de blog que explica muitas das arestas que as pessoas viram quando congelaram o trailer e confirmou que o estilo de arte não pode ser alterado, embora o nível de fidelidade seja maior no lançamento . Também faz pouco caso dos muitos memes "Craig" circulando depois de uma cena impassível de uma Elite que acendeu a imaginação das pessoas.

Voltando à jogabilidade, entretanto, o personagem piloto apresentado no "trailer de Discover Hope" acima, entretanto, pode ser útil para lançar Master Chief sobre os alvos da missão. É tudo um pouco fantasioso, mas a demonstração certamente parece ampla.

O que vai demorar um pouco mais para obter detalhes é a oferta multiplayer, sempre uma grande parte do apelo de um jogo Halo - que vai ficar abaixo de 343 e do chapéu do Xbox por um pouco mais, ao que parece.

Sabemos que o Xbox está posicionando Halo Infinite como um título de lançamento para o Xbox Series X , o que é sensato dado seu amplo apelo, mas você pode não perceber que ele também virá para o Xbox One.

A Microsoft diz que não quer forçar ninguém a atualizar para jogar os jogos mais recentes imediatamente, então, como parte de seu programa Smart Delivery, o Halo Infinite virá para os consoles da geração atual e da próxima geração. A compra de qualquer uma das versões lhe renderá compatibilidade com versões anteriores e posteriores.

Além disso, sabemos que Infinite também será lançado no Xbox Game Pass, ampliando ainda mais o leque de pessoas que poderão jogá-lo no lançamento, e tornando o programa de assinatura do Xbox ainda mais atraente do que já é.

Por enquanto, este é claro e confuso. Nós sabemos que Halo Infinite não está mais programado para fazer seu lançamento no feriado de 2020, depois que a 343 fez um anúncio triste sobre isso recentemente.

Atualização de Halo Infinite Development pic.twitter.com/TFZvXhRN9f - Halo (@Halo) 11 de agosto de 2020

Isso é uma notícia massiva de muitos ângulos - ela priva o Xbox Series X de seu título de lançamento principal, por exemplo. No entanto, foi amplamente recebido com o apoio dos fãs, que geralmente preferem jogar um jogo melhor do que um jogo anterior.

Sabemos que o jogo deve ser lançado no início de 2021, mas não temos uma data mais precisa do que essa, por conta do atraso. Sabemos, porém, que o Xbox e a 343 Industries consideraram várias maneiras de evitar o atraso em si, incluindo a opção de lançar Infinite em série, por exemplo, liberar o multiplayer separadamente do singleplayer.

Francamente, estamos contentes por eles terem decidido não seguir esse caminho, e manteremos nossos olhos atentos às notícias da data de lançamento real quando houver mais a relatar nessa frente.

Escrito por Max Freeman-Mills.