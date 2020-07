Halo Infinite: data de lançamento e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Halo era uma nova chegada radical quando entrou em cena, mas agora, anos depois, é uma das franquias mais reverenciadas dos jogos. Está ajudando a Microsoft a vender consoles desde o primeiro Xbox, e parece que o Halo Infinite fará o mesmo com o Xbox Series X.

Ainda não se sabe muito sobre a próxima aventura dos jogadores com o Master Chief e o resto da turma, mas reunimos tudo o que há para saber aqui para você.

Conhecemos alguns detalhes importantes sobre a história de Halo Infinite - principalmente que este é o próximo jogo importante da série, mesmo que esteja descartando os números dos títulos anteriores.

Como se para confirmar esse fato, todo o marketing que até agora rodeou o jogo se concentrou fortemente em John 117, também conhecido como o quase místico Master Chief. O trailer de revelação da Microsoft de 2019 confirmou isso, mostrando que ele foi despertado de um sono gelado no espaço.

Halo 5 teve jogadores cortando e mudando entre as perspectivas de Master Chief e Spartan Locke, que criaram alguns contrastes agradáveis, mas que também diluíram um pouco sua história. Parece que isso mudará, pois a 343 Industries confirmou que o Infinite se concentra mais no Master Chief.

O 343 também admitiu que até o final de Halo 5 as coisas estavam começando a ficar um pouco confusas para os jogadores que não estavam atualizados sobre o folclore de uma série de títulos anteriores, e diz que o Infinito deveria atuar como um melhor ponto de partida. Isso quase soa como território de reinicialização suave, mas não achamos que será tão duro assim.

Em termos de história, porém, temos uma dica forte, na forma de um teaser postado no Twitter em junho:

Esse pequeno videoclipe chamou a atenção das pessoas, e o consenso é que está sugerindo um retorno dos antagonistas do menos jogado Halo Wars 2, o Banido.

Existem muitos rumores sobre como será a jogabilidade em Halo Infinite, mas há uma ressalva importante - descobriremos ainda esta semana, quando o Xbox Games Showcase da Microsoft for ao ar. Sabemos que o Halo Infinite terá um papel importante nesta apresentação e veremos a jogabilidade pela primeira vez.

A imagem acima, no entanto, tirada da arte da caixa do jogo, tem muitas pessoas tirando conclusões antes do tempo. A teoria prevalecente é que o Infinito pode ser um jogo em mundo aberto ou, pelo menos, ter algum grau de controle dos jogadores sobre quais objetivos enfrentar - os pilares azuis da luz à distância, sinalizando pontos de interesse.

O personagem piloto introduzido no "trailer Discover Hope" acima, enquanto isso, pode ser útil colocar Master Chief nos alvos da missão. É tudo um pouco fantasioso, mas esperamos saber mais sobre isso no final desta semana.

O que vai demorar um pouco mais para obter detalhes é a oferta multijogador, sempre uma grande parte do apelo de um jogo de Halo - que ficará abaixo de 343 e o chapéu do Xbox por mais um tempo, ao que parece.

Sabemos que o Xbox está posicionando o Halo Infinite como um título de lançamento para o Xbox Series X , o que é sensato devido a seu amplo apelo, mas você pode não perceber que ele também chegará ao Xbox One.

A Microsoft diz que não quer forçar ninguém a atualizar para jogar os jogos mais recentes imediatamente, portanto, como parte de seu programa Smart Delivery, o Halo Infinite chegará aos consoles da geração atual e da próxima geração. A compra de qualquer uma das versões fornecerá a compatibilidade entre versões anteriores e posteriores.

Além disso, sabemos que o Infinite também será lançado no Xbox Game Pass, ampliando ainda mais o número de pessoas que poderão jogá-lo no lançamento e tornando o programa de associação do Xbox ainda mais atraente do que já é.

Por enquanto, esse é ao mesmo tempo claro e incerto. Sabemos que o Halo Infinite ainda está previsto para o lançamento do Holiday 2020. Se isso soa familiar, é porque a mesma linguagem vaga também está sendo aplicada ao Xbox Series X por enquanto (sem mencionar a oferta rival da Sony, o PS5 ).

Poderíamos ter uma data de lançamento para o jogo a qualquer momento, mas achamos que o Xbox será bastante coordenado, pois é possível que o Infinite seja lançado no mesmo dia que o Xbox Series X. Nesse caso, imaginamos o lançamento do console. a data seria uma prioridade mais alta, então descobriremos primeiro. De qualquer forma, atualizaremos esta peça assim que tivermos detalhes.