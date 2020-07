Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Projeto xCloud - o serviço de jogos em nuvem da Microsoft - sairá oficialmente da versão beta em setembro, com a versão completa sendo lançada para telefones e tablets durante o mês.

Além disso, foi revelado que os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate não precisarão pagar mais um centavo por isso, apenas os habituais £ 10,99 por mês.

Mais de 100 títulos do Xbox Game Pass serão reproduzidos instantaneamente no xCloud e até vincularão diretamente aos jogos equivalentes no Xbox One ou, eventualmente, na Série X. Isso significa que você poderá jogar e jogar no mesmo jogo salvo, esteja no console ou jogando no seu dispositivo móvel.

Além disso, os jogadores poderão competir ou jogar com outras pessoas através da plataforma. Portanto, se você joga um jogo no xCloud, pode enfrentar outras pessoas jogando no Xbox One, por exemplo.

Halo Infinite é um dos novos jogos confirmados para chegar à plataforma no lançamento.

Isso representará um grande golpe para o Google Stadia e a Nvidia GeForce Now - ambas plataformas de jogos em nuvem que pedem que você pague pelos jogos individualmente. Cada um deles tem planos de associação gratuitos e pagos, mas você precisa comprar os jogos (na maior parte).

Aqueles que gostaram da versão beta do Project xCloud saberão o que esperar, com o serviço já apresentando mais de 100 jogos que também estão disponíveis no Game Pass.