Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xbox anunciou que - em vez de sediar ou fazer parte de um festival / conferência de jogos físicos -, haverá uma semana de demos jogáveis para os jogadores do Xbox.

O Xbox Summer Game Fest permitirá que você jogue "mais de 60" demos de jogos novos para títulos que não serão lançados até muito mais tarde no ano. A empresa diz que - diferentemente das demos usuais - essas são versões realmente iniciais do jogo, semelhantes às que você pode obter se estivesse no salão de uma conferência de grandes jogos.

A empresa anunciou a notícia em um post do blog e menciona que pode haver entre 75 a 100 demos reproduzíveis diferentes no momento em que a lista completa é montada.

As demos jogáveis estarão disponíveis de 21 a 27 de julho e incluem títulos como uma nova versão de Destroy All Humans !, Skatebird, Raji: Um Épico Antigo, Haven e Cris Tales, entre muitos outros.

Sendo essas demos super precoces, elas não são criadas depois que o jogo termina (ou quase termina) o desenvolvimento. Portanto, essas são realmente experiências precoces e podem até conter elementos que não chegam ao jogo final. Isso também significa que eles podem não ser tão polidos quanto o jogo final.

O Xbox diz que as demos dos jogos aparecerão no seu Painel do Xbox por uma semana. Portanto, não se esqueça de procurar por aqueles do seu console na semana que começa em 21 de julho. Quando a semana terminar, a maioria das demos deixará de existir, portanto, você precisará manter os olhos abertos.