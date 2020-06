Microsoft xCloud será atualizado para jogar jogos do Xbox Series X

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Deveríamos obter a versão completa do consumidor do xCloud ainda este ano, com a plataforma de jogos em nuvem da Microsoft resistindo bem aos testes públicos durante sua fase beta. No entanto, embora atualmente seja executado no hardware do Xbox One, há todas as indicações de que os servidores serão atualizados em 2021 para o Xbox Series X.

Isso permitirá efetivamente qualquer aprimoramento dos jogos do Xbox One para executar o serviço transmitido, além de qualquer jogo do Xbox Series X que possa ser adicionado à sua biblioteca.

Além disso, fontes disseram ao The Verge que a Microsoft também está considerando adicionar servidores blade de PC à configuração de back-end, a fim de transmitir com precisão jogos de PC quando o xCloud for totalmente lançado.

Quando lançado, o xCloud é integrado como parte do Xbox Game Pass, o esquema de associação que permite aos assinantes acessar mais de 200 jogos do Xbox One por apenas uma taxa mensal. Isso pode significar que, além de baixá-los e reproduzi-los em um Xbox One, os membros também poderão transmiti-los em dispositivos móveis.

É amplamente sugerido que o Game Pass também estará disponível no Xbox Series X, portanto, é lógico que alguns títulos da próxima geração estarão disponíveis na plataforma.

E, com o Xbox Game Pass Ultimate também incorporando o Xbox Game Pass para PC, adicionando lâminas de servidor de PC à infraestrutura, todos os jogos nesse esquema também poderiam ser disponibilizados.

Enquanto isso, você pode acompanhar as últimas palestras do xCloud em nosso recurso de arredondamento aqui .