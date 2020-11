O que é o Xbox Smart Delivery e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Series X e o Series S oferecem suporte a um novo recurso de compatibilidade com versões anteriores em toda a plataforma - chamado Smart Delivery.

No evento Xbox Series X de maio, a Microsoft anunciou o Smart Delivery e, em junho, publicou uma postagem no blog para detalhar o recurso, que dizia "garante que você só precisa comprar um título uma vez, sabendo que obterá o melhor versão do título em qualquer console Xbox que você escolher para jogar. " Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Resumindo, o Smart Delivery permite que você compre um jogo para o Xbox One e obtenha uma versão para o Xbox Series X incluída. Dessa forma, se você atualizar para o Xbox Series X quando ele for iniciado, a Microsoft permitirá que você jogue automaticamente uma versão otimizada do jogo. Você sempre poderá jogar a versão de melhor qualidade e só precisará comprar o jogo uma vez.

Para usar o Smart Delivery, você precisará de um console Xbox de nova geração. Você também precisa de um jogo compatível.

Portanto, quando você compra uma versão do Xbox One de um título compatível, a Microsoft fornecerá a melhor versão para o seu Xbox One, como de costume. Se você atualizar para o Xbox Series S ou Series X, a Microsoft fornecerá automaticamente a versão Xbox Series S ou X do jogo gratuitamente. A Microsoft disse que você não precisará fazer nada em termos de escolha de uma versão para baixar. Além disso, o Smart Delivery não se limita apenas aos jogos que você compra digitalmente.

Os discos físicos dos jogos do Xbox também podem suportar o Smart Delivery, desde que o desenvolvedor ou editor decida usá-lo. A Microsoft disse que o Smart Delivery está disponível para todos os desenvolvedores de jogos. Todos os títulos do Xbox Game Studios feitos para o Xbox Series X, incluindo Halo Infinite, também suportarão Smart Delivery. Finalmente, o Xbox Smart Delivery é compatível com o Xbox Game Pass, o serviço de assinatura de jogos de US $ 10 por mês da Microsoft.

Aqui está um exemplo de lista de jogos confirmados como compatíveis com o Smart Delivery:

Assassins Creed Valhalla

Call of the Sea

Refrão

Cyberpunk 2077

Engrenagens 5

Halo Infinite

Hellblade 2

Destiny 2

Sujeira 5

Metal: Hellslinger

Scarlet Nexus

Segunda Extinção

The Ascent

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: como um dragão

A Microsoft forneceu alguns cenários para descrever como o Smart Delivery funciona, como:

"Se você possui o Gears 5 ou está adorando através do Xbox Game Pass agora, você pode jogá-lo hoje no Xbox One. Então, se você escolher um Xbox Series X ... basta apertar um botão para baixá-lo e você terá a versão otimizada do Gears 5 - disponível no primeiro dia de lançamento com o console - ao seu alcance. "

"Quando o Halo Infinite for lançado ... você só precisa comprar o jogo uma vez e obterá a melhor versão para qualquer console que possuir, ou ambos. Se você escolher o Xbox Series X para sua sala de estar, o Smart Delivery reconhecerá isso e entregar-lhe a versão otimizada. Se você decidir mover seu Xbox One existente para um quarto ou escritório, o Smart Delivery também reconhecerá isso e entregará essa versão quando você estiver jogando no Xbox One. "

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Dan Grabham.