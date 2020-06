Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O console Xbox Series X suportará um novo recurso de compatibilidade com versões anteriores em toda a plataforma - chamado Smart Delivery - quando for lançado este ano.

Em seu evento Xbox Series X de maio, o primeiro de uma série de shows virtuais mensais chamados Xbox 20/20, a Microsoft anunciou o Smart Delivery e, em junho, publicou uma postagem no blog para detalhar o recurso, que, segundo ele, "garante você só precisa comprar um título uma vez, sabendo que obterá a melhor versão do título em qualquer console Xbox em que escolher jogar. " Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Em poucas palavras, o Smart Delivery permite que você compre um jogo para o Xbox One e inclua uma versão para o Xbox Series X.

Dessa forma, se você atualizar para o Xbox Series X quando for lançado, a Microsoft permitirá automaticamente que você jogue uma versão otimizada do jogo. Você sempre poderá jogar a versão de melhor qualidade e precisará comprar o jogo apenas uma vez.

Para usar o Smart Delivery, você precisará do novo console Xbox Series X. Você também precisa de um jogo compatível.

Portanto, quando você compra uma versão do Xbox One de um título suportado, a Microsoft entrega a melhor versão para o seu Xbox One, normalmente. Se você atualizar para o Xbox Series X, a Microsoft fornecerá automaticamente a versão do jogo do Xbox Series X gratuitamente. A Microsoft disse que você não precisará fazer nada em termos de escolha de uma versão para baixar. Além disso, o Smart Delivery não se limita apenas aos jogos que você compra digitalmente.

Os discos físicos dos jogos do Xbox também podem oferecer suporte ao Smart Delivery, desde que o desenvolvedor ou o editor decida usá-lo. A Microsoft disse que o Smart Delivery está disponível para todos os desenvolvedores de jogos. Todos os títulos do Xbox Game Studios criados para o Xbox Series X, incluindo o Halo Infinite, também serão compatíveis com o Smart Delivery. Por fim, o Xbox Smart Delivery é compatível com o Xbox Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da Microsoft por US $ 10 por mês.

Aqui está uma lista confirmada de jogos compatíveis com o Smart Delivery:

Assassins Creed Valhalla

Chamada do Mar

Refrão

Cyberpunk 2077

Engrenagens 5

Halo Infinite

Hellblade 2

Destiny 2

Sujeira 5

Metal: Hellslinger

Nexo Escarlate

Segunda Extinção

A ascensão

Vampiro: A Máscara - Linhagens 2

Yakuza: Como um dragão

A Microsoft forneceu alguns cenários para descrever como o Smart Delivery funciona:

Exemplo um:

"Se você possui o Gears 5 ou está adorando o Xbox Game Pass agora, pode jogá-lo hoje no Xbox One. Então, se você comprar um Xbox Series X neste feriado, basta pressionar um botão para fazer o download e você terá a versão otimizada do Gears 5 - disponível no primeiro dia no lançamento com o console - na ponta dos dedos ".

Exemplo dois:

"Quando o Halo Infinite for lançado juntamente com o Xbox Series X e Xbox One neste feriado, você só precisará comprar o jogo uma vez e obterá a melhor versão para o console que você possui, ou ambos. Se você escolher o Xbox Series X para viver , o Smart Delivery reconhecerá isso e fornecerá a versão Otimizada para você. Se você decidir mover o Xbox One existente para um quarto ou escritório, o Smart Delivery também reconhecerá isso e entregará a versão quando estiver jogando no Xbox One. "

Exemplo 3:

"Por fim, alguns títulos novos e existentes do Xbox One otimizarão seus jogos após o lançamento do Xbox Series X. Por exemplo, se você comprar o Cyberpunk 2077 quando for lançado em 17 de setembro, estará pronto para explorar a cidade noturna no Xbox One. Se você pegar o Xbox Series X no lançamento neste feriado, poderá jogá-lo também no modo de compatibilidade, exatamente de onde parou.Em seguida, quando o CD Projekt Red entregar uma versão otimizada do Cyberpunk 2077 para Xbox Series X, você automaticamente faça o upgrade assim que estiver disponível sem nenhum custo adicional ".

