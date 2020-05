O Xbox Series X pode adicionar HDR aos jogos antigos do Xbox e Xbox 360

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Na última versão para a próxima geração de console, a equipe por trás do Xbox Series X anunciou que o console poderá adicionar HDR aos jogos mais antigos jogados no console.

As taxas de quadros também poderão ser aprimoradas em alguns jogos, de 60fps a 120fps ou 30fps a 60fps. O resumo rápido também será suportado em títulos mais antigos, para que você possa alternar rapidamente entre vários jogos - e continuar de onde parou.

Mas é o anúncio HDR que é mais surpreendente aqui. "Como essa técnica é manipulada pela própria plataforma", explica Jason Ronald, chefe de gerenciamento de programas da equipe Xbox ", permite ativar o HDR com impacto zero no desempenho do jogo e também podemos aplicá-lo ao Xbox 360 e ao original. Os títulos do Xbox foram desenvolvidos há quase 20 anos, muito antes da existência do HDR ".

Jogos originais do Xbox e Xbox 360? Sim, você leu certo e pode precisar lê-lo novamente, porque certamente o fizemos. Diríamos que o júri está muito esclarecido sobre a eficácia da reconstrução HDR para títulos tão antigos.

E, é claro, também há a questão de saber se você deseja isso - nosso mestre de jogos em equipe Pocket Rint Henderson diz que não é "um fã de mudar a visão original apenas para marcar uma caixa de tecnologia".

Sabemos que obteremos mais detalhes sobre os jogos para o Xbox Series X em julho, em vez da E3, e o console será lançado no final do ano com o "feriado 2020" ainda na data prevista. Ronald diz que "nossas 15 equipes do Xbox Game Studios estão trabalhando duro para criar a maior e melhor linha de exclusivos da história do Xbox". Tempos emocionantes.

Se você quiser ver como o Quick Resume funciona, confira este vídeo: