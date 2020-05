O Xbox lançou um aplicativo Configurações da família. Veja como usá-lo para gerenciar o tempo de jogo do Xbox de seus filhos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Xbox lançou um novo aplicativo para ajudar os pais a gerenciar os jogos de seus filhos, definindo restrições de conteúdo, configurações de jogos on-line e ajustando quanto tempo de tela eles recebem.

É uma nova ferramenta muito bem-vinda. Com certeza é melhor ter que cavar as configurações da conta Xbox e tentar fazer tudo manualmente a partir daí. Ao ter esta ferramenta conveniente sempre no seu bolso, você pode ter certeza de que não há muito tempo na tela ou - no futuro - que seu filho não esteja inadvertidamente aceitando solicitações de amizade de pessoas de quem realmente não deveria estar recebendo solicitações.

Seu primeiro passo para obter uma ferramenta simples para monitorar o uso do Xbox por seus filhos é fazer o download do aplicativo. Atualmente, está disponível no modo beta / visualização e, se você é um usuário de telefone Android, o download é tão simples quanto acessar a Play Store e baixá-lo em todos os dispositivos em que você deseja instalá-lo.

Se você é um usuário do iPhone, é necessário um pequeno passo extra, pois para ter acesso ao software beta, é necessário instalar o aplicativo TestFlight da Apple. Durante anos, essa foi a maneira do iOS de testar e instalar aplicativos beta. Você pode fazer o download aqui .

Depois de instalar o TestFlight no seu dispositivo iOS, você pode instalar o aplicativo Xbox Family Settings da Microsoft clicando neste link . Vale ressaltar que a Microsoft alocou apenas 10.000 instalações para este aplicativo. Portanto, se você tiver alguma sorte e acabar tentando instalar depois que 10.000 usuários do iPhone já o baixaram, provavelmente precisará esperar até que o aplicativo oficial esteja disponível em a App Store.

Quando você carrega o aplicativo pela primeira vez, as primeiras etapas são semelhantes a quando você configura a conta de seu filho / filha no Xbox. Primeiro, solicitará que você defina uma idade de restrição de conteúdo apropriada. Toque no lápis pequeno ao lado da idade e, em seguida, selecione um que se adapte à maturidade do seu filho.

Em seguida, solicitará que você escolha uma configuração para comunicação on-line, onde poderá escolher se eles podem se comunicar com todos, somente amigos ou ninguém.

Depois, você confirma se seu filho / filha pode jogar jogos multiplayer online. E uma vez feito isso, você concluiu a configuração inicial.

Se, a qualquer momento, você quiser alterar uma dessas três configurações, basta fazê-lo tocando na conta do usuário no painel da tela inicial, tocando nas engrenagens das configurações e escolhendo o item que deseja ajustar. Você também pode tocar nas configurações da barra de ferramentas inferior e selecionar a conta que deseja ajustar.

Um recurso muito útil é a capacidade de ajustar quanto tempo de Xbox uma criança recebe em sua conta. E gerenciá-lo vai além de apenas definir um limite de tempo geral. Você também pode escolher a que horas do dia eles podem jogar jogos de Xbox. Portanto, se você não quer nada antes das 9h e nada depois das 20h (ou seja o que for que sua família tenha), você pode definir isso.

No painel inicial do aplicativo, toque no perfil do usuário para o qual você deseja alterar as configurações e, na próxima tela, selecione Screen Time.

Na parte inferior da tela, há uma janela de agendamento. Toque na seta ao lado do intervalo definido atualmente e, na tela seguinte, divide-o em Dias da semana, Limite de tempo e Intervalo de tempo.

Selecione os dias da semana e escolha os dias para os quais deseja ajustar o tempo da tela. Agora selecione um limite de tempo para escolher quantas horas nesses dias você deseja permitir o acesso ao Xbox. Por fim, em "Intervalo de tempo", escolha os intervalos de tempo nos dias em que você deseja permitir o acesso.

E é isso. Depois de definido, o acesso ao Xbox do seu filho será permitido apenas durante os períodos e a duração que você definiu.

No painel da família da tela inicial, se você escolher a conta que deseja gerenciar novamente, também poderá aprovar manualmente solicitações de contas para obter mais tempo ou para permitir o tempo de tela pelo resto do dia sem restrições. Portanto, embora definido como um cronograma, também há espaço de manobra aqui. Não é um limite de tela completamente rígido, mas todas as extensões de tempo precisam ser aprovadas.