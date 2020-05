Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando o Xbox Series X chegar na temporada de festas, ele será lançado com vários jogos otimizados especialmente para a máquina de última geração.

De fato, eles exibirão com orgulho o crachá e o slogan: Otimizado para a Série X.

Mas o que exatamente aquilo significa? E qual a diferença entre os mesmos jogos no Xbox One X ? Nós explicamos tudo aqui.

Assim como no Xbox One X, que tinha (e ainda tem) jogos listados como "Aprimorado para o Xbox One X", o Xbox Series X terá títulos marcados como Otimizado para a Série X. Eles ainda vêm com seu próprio e sofisticado logotipo (acima ) Mas o que isso significa?

Bem, isso significa basicamente que, quando um jogo roda no Xbox Series X, que canta e dança, ele oferece desempenho gráfico aprimorado no mesmo jogo que roda no Xbox One, talvez até alguns extras extras no jogo.

Isso pode significar que os desenvolvedores aumentem a taxa de quadros do jogo, até 120 qps, ou assegurem que ele seja reproduzido em 4K nativo (em vez das resoluções UHD dinâmicas ou reduzidas que muitos títulos do Xbox One X oferecem).

Eles poderiam até adicionar distâncias de desenho adicionais, rastreamento de raios ou qualquer outra magia gráfica da qual apenas o Xbox Series X fosse capaz.

Qualquer um desses recursos extras pode resultar em um jogo sendo marcado como Otimizado para Xbox Series X.

No entanto, um jogo não precisa ser 4K HDR nativo para ser gravado; ele pode ter aprimoramentos de outras maneiras, como o Smart Delivery, conforme explicado abaixo, ou simplesmente tempos de carregamento mais rápidos.

Nem precisa atingir 60fps no mínimo (a taxa de quadros "padrão" sugerida do novo console). A Ubisoft, por exemplo, só garantirá que Assassins Creed Valhalla seja executado a 30fps na Série X.

"O Assassins Creed Valhalla rodará a um mínimo de 30fps", afirmou em comunicado.

"No Assassins Creed Valhalla, estamos comprometidos em oferecer a melhor experiência aos nossos jogadores, imergindo-os nos mais belos mundos e ambientes que poderíamos criar, e aproveitando não apenas as melhorias gráficas oferecidas pela próxima geração de consoles, mas também um carregamento mais rápido tempos e as novas arquiteturas ".

Esses últimos recursos explicam por que será um jogo Otimizado para Série X, não a taxa de quadros.

Alguns jogos do Optimized for Smart X também terão o Smart Delivery, o que significa que, se você comprar a versão Xbox One primeiro, seu jogo será instantaneamente atualizado caso você obtenha uma Série X.

Por exemplo, se você comprar o Cyberpunk 2077 para Xbox One quando for lançado em 17 de setembro, mas atualizar para o Xbox Series X um ou dois meses depois (quando o console estiver disponível), você poderá reproduzir automaticamente o Series X versão do jogo (após o download de quaisquer melhorias).

Estes são os jogos anunciados até agora que foram aprovados pelo Xbox como Otimizados para a Série X:

Assassins Creed Valhalla (4K HDR e entrega inteligente confirmados)

Memória Brilhante: Infinita (4K)

Chamada do mar (4K HDR e entrega inteligente)

Coro (4K HDR e entrega inteligente)

Sujeira 5 (4K HDR, 120fps e entrega inteligente)

Engrenagens 5 (4K HDR e entrega inteligente)

Nexus escarlate (4K e entrega inteligente)

Desdém (4K)

Segunda Extinção (Entrega Inteligente)

A ascensão (4K HDR e entrega inteligente)

O Médio (4K)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Entrega Inteligente)

Yakua: Como um dragão (entrega inteligente)

Sem dúvida, haverá muitos outros jogos otimizados anunciados entre agora e o lançamento do Xbox Series X (e além). Esperávamos totalmente que os títulos do Xbox Game Studios fossem incluídos, como os jogos de lançamento Halo Infinite e Senuas Saga: Hellblade 2.

Atualizaremos quando mais se tornar conhecido.