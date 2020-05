Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Forza Street está disponível para download na grande maioria dos dispositivos Android e iOS, não apenas nos telefones Samsung, após um breve período de exclusividade.

Anteriormente disponível como parte do lançamento do Samsung Galaxy S20 (e apenas no PC antes), o jogo é um piloto de corridas no estilo de CSR2, exceto que você também começa a frear e acelerar nas curvas.

Como os jogos Forza para Xbox One (e Xbox 360 anteriormente), ele se concentra principalmente na coleção de carros, com centenas de modelos diferentes disponíveis para ganhar e adicionar à sua garagem.

É gratuito para jogar com algumas compras pagas no jogo.

Para comemorar seu lançamento mais amplo, o Xbox está oferecendo ganhos gratuitos a todos os jogadores. Qualquer pessoa que jogue a partir de agora até 5 de junho receberá um Ford GT 2017 gratuito para competir no jogo, além de créditos adicionais no jogo e ouro para iniciar sua carreira nas corridas de rua.

Você também recebe um pequeno bônus por se inscrever na sua conta do Xbox Live, que permite salvar na nuvem para continuar seu progresso em qualquer dispositivo e abrir Conquistas do Xbox para você conseguir.

Você pode baixar o Forza Street na Apple App Store aqui , ou Google Play aqui , para iOS e Android, respectivamente.