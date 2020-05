Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O chefe do Xbox , Phil Spencer, revelou que o Xbox Series X ainda está no caminho certo para a data de lançamento do "feriado 2020", mesmo que as cadeias de suprimentos tenham sido claramente afetadas pela atual crise global.

No entanto, ele não pode dizer o mesmo para os jogos de lançamento - pois eles podem ter sido mais atingidos.

Falando à CNBC , Spencer disse que a produção do console de próxima geração da empresa não sofreu atrasos significativos.

"As equipes estão fazendo um bom trabalho em manter nosso hardware nos trilhos, eu diria que o maior desconhecido provavelmente é a produção de jogos", explicou ele.

As equipes de desenvolvimento de jogos foram claramente afetadas pelas medidas de distanciamento social e bloqueio em vários países. E isso já afetou a programação de lançamentos de jogos maiores e triple A. Muitos títulos de lançamento do Xbox Series X estão nessa categoria, com certeza.

"A produção de jogos é uma atividade de entretenimento em larga escala agora. Você tem centenas de pessoas se juntando para construir ativos trabalhando para a criação", acrescentou o chefe do Xbox.

Felizmente, a maioria continuará no caminho certo. Vamos descobrir mais na quinta-feira, 7 de maio, quando a gigante dos jogos sediará sua apresentação online Inside Xbox para mostrar pela primeira vez as cenas de jogo do Xbox Series X.

Você poderá assistir aqui .