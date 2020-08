Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O console de jogos de próxima geração do Xbox que canta e dança, o Xbox Series X , será lançado no final de 2020. Mas, você sabia que há outra máquina de próxima geração mais barata que poderia se juntar a ele nas lojas?

Há um certo tempo que há rumores de um Xbox Series S, principalmente com o codinome Lockheart, e rumores sugerem que ele também poderia ser lançado nas próximas festas de fim de ano.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Xbox Series S, com base nas especulações até agora.

Quando Phil Spencer provou pela primeira vez o que estava por vir do Xbox , durante a E3 2018, ele sugeriu que poderia haver mais de uma máquina no horizonte.

Desde então, a empresa confirmou oficialmente o Xbox Series X, que será lançado "feriado 2020". No entanto, considerando que será uma potência total de um console, provavelmente com um preço compatível, tem havido muita conversa para sugerir que veremos um modelo mais barato e menos especificado também.

Isso começou com o codinome "Lockheart".

Em dezembro de 2019, foi sugerido que dois novos consoles estivessem em desenvolvimento: Anaconda e Lockheart. O primeiro é considerado a Série X (também conhecido anteriormente como Projeto Scarlett), enquanto o outro é apresentado como o Xbox Series S.

Ele será supostamente um substituto para o Xbox One S e / ou Xbox One X (que foi recentemente descontinuado ), com menos potência do que a Série X, mas com a capacidade de jogar em (quase) 4K HDR.

Ainda não sabemos como será a aparência, mas esperamos que seja algo como a excelente renderização de mock-up feita pelo usuário do Reddit JiveDuder (acima). Certamente, uma foto do que se afirma ser o controlador dele (que apareceu no Reddit antes de ser puxada ) sugere algo nesse sentido.

O mesmo controlador foi postado por Zak S no Twitter , que afirmou ter sido capaz de comprá-lo online. Ele adicionou vídeo também.

E aqui está um vídeo para mostrar que é real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw - Zak S (@zakk_exe) 10 de agosto de 2020

4 teraflops de poder de processamento gráfico

1440p em até 60 fps

Suporte para rastreamento de raio

Armazenamento SSD

Sem unidade de disco

Ainda não sabemos as especificações completas da Série S, mas rumores indicam que ela tem 4 teraflops de poder de processamento da GPU. Isso é dramaticamente inferior ao da Série X (que tem 12 TFLOPS) e ainda menor do que o Xbox One X (com seus 6 TFLOPS). Mas, se você considerar que o PS4 Pro tem pouco mais de 4 TFLOPS de potência de GPU, você pode ver que ainda é muito impressionante para uma máquina "básica".

Como um console de próxima geração, o Xbox Series S também apresenta habilidades de rastreamento de raios (como seu irmão mais capaz) e armazenamento SSD para carregamento mais rápido e retomada instantânea do jogo.

Sua resolução máxima para jogos é de 1440p, em vez de 4K nativo completo, e executa jogos em até 60fps.

Outro boato que circula é que a Série S é que virá sem uma unidade de mídia física. O Xbox Series X terá um player Blu-ray 4K - muito parecido com o One S e One X - mas o Series S é mais parecido com o Xbox One S All-Digital Edition e, portanto, dependente de downloads e streaming digital.

Possível inauguração em agosto

A linha de pensamento popular é que o Xbox Series S será disponibilizado junto com o Xbox Series X nesta temporada de festas, embora isso esteja longe de ser confirmado.

Não tendo sido mencionado no evento online Xbox Game Showcase de julho, esperamos descobrir mais em agosto, como sugerem rumores persistentes .

Possivelmente cerca de £ 300

Esta é provavelmente a maior questão em aberto sobre a máquina no momento: quanto ela custará?

Se o Xbox considerar necessário ter um segundo console da série mais barato disponível, isso significa que a máquina maior e mais bem especificada da próxima geração custará um pacote. E, se planeja continuar a vender o Xbox One S (o único console atual sem desconto), imaginamos que o Series S ficará em algum lugar no meio deles.

Isso basicamente significa que será entre £ 250 e £ 350.

Um usuário do Twitter afirmou ter comprado um controlador branco online (por apenas US $ 35). Sua lista de compatibilidade na parte traseira inclui a menção de "Xbox Series X / S".

O chefe do Xbox, Phil Spencer, revelou ao canal iJustine no YouTube que haverá um evento em agosto, levando a novas especulações de que a Série S será anunciada formalmente naquela época.

"Agosto, teremos mais a dizer sobre isso", disse ele quando questionado sobre a compatibilidade com versões anteriores do Xbox Series X.

Um usuário do Reddit, que agora excluiu sua conta, postou uma foto de um controlador branco do Xbox Series X que poderia ser, na verdade, para o Series S - considerando que essa cor é considerada essa. Antes de desaparecer no vento, The Verge supostamente falou com o usuário que informou ao site que o console principal que acompanhava o controle era "mais quadrado e o botão do Xbox parecia maior nele".

Um novo documento da Microsoft foi desenterrado que apontava mais uma vez para a existência de um segundo Xbox de próxima geração. The Verge também sugeriu que, em vez de uma estreia durante o Games Showcase de julho, a máquina poderia fazer uma aparição durante um evento especial em agosto de 2020.

O Windows Central sugeriu que o Xbox Series S - anteriormente Lockheart - pudesse ser anunciado oficialmente em maio de 2020.

Dois codinomes internos para os consoles do Xbox de próxima geração vazaram para o mundo .

Phil Spencer subiu ao palco durante a apresentação do Xbox na E3 2018 e revelou que novos "consoles" do Xbox estão em desenvolvimento.

Escrito por Rik Henderson.