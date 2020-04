Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Xbox já lançou seu console de jogos de última geração, o Xbox Series X, que será lançado no final de 2020. Mas você sabia que existe outra máquina de nova geração mais barata que pode se juntar a ela nas lojas?

Há rumores de um Xbox Series S há algum tempo, principalmente sob o codinome de Lockheart, e rumores sugerem que ele pode até ser anunciado em maio.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Xbox Series S, com base nas especulações que vimos até agora.

Quando Phil Spencer provocou pela primeira vez o que viria a seguir no Xbox, durante a E3 2018, ele sugeriu que poderia haver mais de uma máquina no horizonte.

Desde então, a empresa confirmou oficialmente o Xbox Series X, que será lançado no "feriado 2020". No entanto, considerando que será uma potência de um console que canta e canta, provavelmente com um preço a combinar, houve muita conversa para sugerir que também veremos um modelo mais barato e menos específico.

Isso começou com o codinome "Lockheart".

Em dezembro de 2019, foi sugerido que dois novos consoles estivessem em desenvolvimento: Anaconda e Lockheart. Pensa-se que o primeiro seja a Série X (também conhecido como Projeto Scarlett), enquanto o outro começou recentemente a aparecer como o Xbox Series S.

Diz-se que será um substituto aparado para o Xbox One S , com menos energia que a Série X, mas com a capacidade de jogar em (quase) 4K HDR.

Ainda não sabemos como será, mas esperamos que seja algo como a excelente renderização de maquete feita pelo usuário do Reddit JiveDuder (acima).

4 teraflops de poder de processamento gráfico

Jogos 1440p em até 60fps

Suporte para rastreamento de raio

Armazenamento SSD

Nenhuma unidade de disco

Ainda não sabemos as especificações completas da série S, mas há rumores de que ela possui 4 teraflops de poder de processamento de GPU. Isso é drasticamente menor do que a série X (que tem 12TF) e ainda menor que o Xbox One X (com seu 6TF). Mas, se você considerar que o PS4 Pro tem pouco mais de 4TF de potência na GPU, pode ver que ainda é muito impressionante para uma máquina "básica".

Como um console de última geração, o Xbox Series S também possui habilidades de rastreamento de raios (como seu irmão mais capaz) e armazenamento SSD para carregamento mais rápido e retomada instantânea do jogo.

Sua resolução máxima para jogos é de 1440p, em vez de 4K nativo completo, e rodará jogos em até 60fps.

Talvez o mais estranho boato atual sobre a Série S seja que ele virá sem uma unidade de mídia física. O Xbox Series X terá um aparelho de Blu-ray 4K - muito parecido com o One S e o One X -, mas diz-se que a Série S se parece mais com o Xbox One S All-Digital Edition e, portanto, depende de downloads e streaming digitais.

Maio revelando derrubado

O pensamento popular é que o Xbox Series S será disponibilizado juntamente com o Xbox Series X nesta temporada de férias, embora isso esteja longe de ser confirmado.

Felizmente, descobriremos mais em maio, quando o Xbox hospedar um discurso on-line (provavelmente o que ele teria hospedado na véspera da E3 2020 se não tivesse sido cancelado devido à atual situação global).

Possivelmente em torno de £ 300

Esta é provavelmente a maior questão em aberto sobre a máquina atualmente: quanto vai custar?

Se o Xbox considerar necessário ter um segundo console da série mais barato disponível, isso significa que a máquina de nova geração maior e mais especificada custará um pacote. E, se planeja continuar vendendo o Xbox One S e One X, imaginamos que a Série S ficará em algum lugar no meio deles.

Isso significa basicamente que estará entre £ 250 e £ 350.

