A Xbox planeja anunciar um segundo console de próxima geração em maio.

Diz-se que a máquina anteriormente conhecida pelo codinome Lockheart é a Xbox Series S - uma alternativa mais acessível à série X.

Atualmente, não se sabe muito sobre a Série S, embora rumores anteriores tenham sugerido que ele ostentará 4 teraflops de desempenho da GPU, em vez dos 12TF em seu irmão mais musculoso. Para uma comparação mais aprofundada, o One X tem 6TF.

No entanto, como a série X, ele também possui armazenamento SSD de rastreamento de raios e super velocidade - isso deve proporcionar uma vantagem sobre os consoles da geração atual.

Os rumores mais antigos de Lockheart também sugeriam que a máquina teria uma CPU mais rápida e suportaria jogos 1440p, em vez de 2160p nativo completo. Eles também alegaram que não haveria uma unidade Blu-ray 4K Ultra HD, ou qualquer unidade de mídia física chegaria a isso.

Em vez disso, poderia ser mais parecido com o Xbox One S All-Digital Edition e contar com downloads digitais e possível conexão com o Project xCloud, a plataforma de jogos em nuvem da Microsoft.

Uma coisa que será certa é que a série Xbox Series será compatível com todos os jogos que funcionam no Xbox One e no Game Pass, para que haja muito o que jogar no lançamento.

