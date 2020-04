Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Xbox e o CD Projekt Red fizeram uma parceria para apresentar não apenas o Xbox One X mais bonito ainda, mas possivelmente o intervalo ideal antes de atualizar para o Xbox Series X.

Disponível a partir de junho, o Pacote de Edição Limitada do Xbox One X Cyberpunk 2077 inclui um 1TB One X com decalque personalizado, além de um controlador Xbox One temático e sofisticado - que também está disponível para compra separadamente.

Além disso, o pacote inclui um download para o jogo altamente esperado, que estará disponível a partir de 17 de setembro.

Cyberpunk 2077 é, honestamente, um dos jogos mais promissores que já vimos em muitos anos - tendo participado de demos de jogabilidade em diferentes eventos. E aqueles que o comprarem no Xbox One também receberão uma atualização totalmente gratuita para a versão Xbox Series X quando optarem pela máquina mais recente.

O controle Cyberpunk 2077 Xbox One estará disponível para compra por conta própria, a partir de amanhã, 22 de abril.

Outros dispositivos temáticos incluirão um suporte de carregamento para Xbox Pro Cyberpunk 2077, unidades de Seagate Game edição especial nas opções de 2 TB e 5 TB e fones de ouvido SteelSeries Arctis 1 Wireless, nas edições Johnny Silverhand (Keanu Reeves) e Netrunner.

A SteelSeries também lançará três pacotes de acessórios Cyberpunk 2077 para os fones de ouvido Arctis Pro existentes, com novos fones de ouvido magnéticos.