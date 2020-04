Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A pré-visualização do Project XCloud foi expandida para incluir inscrições em mais 11 países europeus.

Jogadores na Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Espanha e Suécia agora podem se inscrever no serviço de jogos em nuvem a partir do Xbox. É totalmente gratuito durante a fase de teste de pré-visualização. O

Project XCloud está disponível no Reino Unido, EUA, Canadá e Coreia do Sul desde o final de 2019. Ele essencialmente permite que você jogue quase 100 jogos transmitidos pela internet para um dispositivo Android, usando um controle Xbox One. A Xbox adicionou suporte para iOS no início deste ano, mas isso é mais restrito.

Ele também é vinculado a uma conta do Xbox Live, pelo que sincroniza salvamentos na nuvem entre o console e a conta do XCloud.

Xbox aprecia que, durante esses tempos difíceis, a expansão de um serviço de streaming poderia ter algum impacto na largura de banda em diferentes países, mas até agora evidências apontam para uma grande quantidade de capacidade de rede extra disponível e a empresa gerenciará cuidadosamente o número de participantes para garantir que não Mudança.

“ Tomaremos uma abordagem medida para ajudar a conservar o acesso à internet, iniciando a visualização em cada mercado com um número limitado de pessoas e adicionando mais participantes ao longo do tempo”, escreveu a chefe de produto da XCloud, Catherine Gluckstein, em um postagem no blog.

Para se inscrever na visualização do Project XCloud em sua região, você pode se inscrever para um convite aqui.

Embora seja gratuito no momento, a visualização requer hardware específico para funcionar. Você precisará de um telefone ou tablet com Android 6.0 ou superior e, pelo menos, com Bluetooth 4.0, uma conta Microsoft e um Comando Sem Fio Xbox One habilitado para Bluetooth. A Xbox também recomenda que você adquira uma montagem de telefone para o controle, a menos que você esteja jogando usando um tablet.

Os jogadores em países ainda não listados como apoiados também são encorajados a se inscrever. Você será notificado quando ele for disponibilizado.