Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Phil Spencer, chefe do Xbox , revelou que está muito feliz com os planos de preços atuais para o Xbox Series X. No entanto, ele também disse que a empresa poderia reagir à estratégia de preços da PlayStation para o PS5, uma vez que isso seja conhecido.

Embora ainda não sabemos quanto custará o Xbox Series X, Spencer disse ao podcast Unlocked da IGN que acha que o console será competitivo, considerando a tecnologia interna: "Me sinto bem com o preço que conseguiremos obter para ", disse ele.

"Sinto-me bem com o preço e os recursos de desempenho que temos com a Série X. Sinto-me incrivelmente forte com o pacote geral".

Mas, com o Xbox One perdendo terreno para o PS4 em seu lançamento em 2013, em parte graças a US $ 100 mais caro nos EUA (£ 80 a mais no Reino Unido), ele admite que haverá um olho no que a PlayStation está fazendo.

"Definitivamente, vamos manter os olhos bem abertos enquanto avançamos para o lançamento, olhando o que a competição está fazendo". Spencer acrescentou.

"Mas temos um plano e nos sentimos muito sólidos em relação ao nosso plano. Achamos que é um plano vencedor. Sinto que temos um plano que pode vencer".

Atualmente, acredita-se que o Xbox Series X possa custar cerca de 450 libras, considerando as peças e a tecnologia. Com toda a honestidade, duvidamos que o PS5 seja muito mais barato.