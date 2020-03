Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft pode ter revelado inconscientemente a data real de lançamento do Xbox Series X.

Vários sites regionais oficiais do Xbox publicaram gráficos informando que o console de próxima geração chegaria "Thanksgiving 2020", que é muito mais específico do que a linha usual da empresa "Holiday 2020".

Os gráficos foram universalmente retirados, e o Xbox postou uma retração e negação no Twitter, mas se for um erro aleatório e não aleatório (como pensado), significa que o Xbox Series X estará disponível a partir de quinta-feira, 26 de novembro de 2020 ou próximo. .

Larry Hryb (também conhecido como Nelson Nelson) afirma que foi "listado incorretamente", mas, no entanto, faz sentido que o console seja lançado naquele dia, se não nele.

Uma página de produto do Xbox em algumas regiões listou incorretamente a data de lançamento do Xbox Series X como Ação de Graças 2020. Estamos comprometidos em lançar o Holiday 2020 - Larry Hryb (@majornelson) 18 de março de 2020

O Xbox One original, por exemplo, foi lançado na sexta-feira, 22 de novembro de 2013. E o Dia de Ação de Graças está na temporada de festas, afinal, para que ainda pareça verdadeiro.

Duvidamos que seja no Dia de Ação de Graças, considerando que a maioria das pessoas nos EUA prefere aproveitar o feriado nacional do que fazer fila para o Xbox mais recente. E, considerando que a Black Friday é o dia seguinte, a Microsoft não vai querer entrar em conflito com o período de vendas frenético.

Portanto, não ficaríamos surpresos se o Xbox Series X estivesse disponível na sexta-feira antes do Dia de Ação de Graças, em vez da semana em si. O que tornaria o dia 20 de novembro de 2020.

