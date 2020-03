Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando a Microsoft detalhou seu hardware Xbox Series X ontem, revelou alguns fatos importantes sobre suas proezas de armazenamento interno e externo.

Haverá 1 TB de armazenamento SSD interno, fornecendo velocidades super rápidas de leitura / gravação para jogos avançados da próxima geração. Além disso, você poderá conectar discos rígidos externos USB 3.2 (e 3.1), como no Xbox One.

No entanto, o detalhe que mais chamou nossa atenção foi o slot de expansão para adicionar um SSD de 1 TB adicional por meio de uma opção removível. Isso, para nós, é um golpe de mestre.

Quando começamos a escrever sobre os consoles da próxima geração, da Série X e do PS5 , analisamos o tamanho do armazenamento, alegando que 1 TB por si só não seria suficiente para o tamanho esperado de arquivos de jogos dedicados. Sim, adicionar um disco rígido externo é uma boa opção para grandes volumes, mas você perde os benefícios proporcionados pela tecnologia SSD. Além disso, foi revelado que os aprimoramentos de jogos da série X (além das versões do Xbox One) só serão executados a partir do SSD.

Portanto, ativar a opção de adicionar um SSD de 1 TB extra através de uma porta de expansão na parte traseira pode fazer uma grande diferença. No entanto, também permite ao Xbox manter o custo baixo do próprio console.

Nossa única preocupação é quanto teremos que pagar pela unidade removível?

Construído exclusivamente pela Seagate, é improvável que seja barato. Por exemplo, o SSD externo de 1 TB do mesmo fabricante para PC e Mac, vendido na Amazon.co.uk , atualmente é de £ 136,49 - reduzido de um enorme preço de PVR de £ 184,99.

Não podemos ver a versão do Xbox Series X chegando em muito menos. E, considerando que o console provavelmente terá um mínimo de £ 450 no lançamento, isso pode resultar em uma cunha robusta.

Ainda assim, com todas as vantagens definidas para fazer a diferença nas próximas batalhas da próxima geração, isso pode ser significativo. A bola agora é a quadra do PlayStation , com certeza.