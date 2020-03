Controlador Xbox Series X: tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft está adotando uma abordagem interessante com a revelação do Xbox Series X e todas as suas várias especificações técnicas - neste momento de conferências e eventos de imprensa cada vez mais raros, apenas informações de vez em quando.

Portanto, agora nos é fornecido um monte de detalhes não apenas no novo console, mas também sobre o novo controlador que será lançado com o dispositivo de jogos da próxima geração. Examinamos tudo o que a equipe do Xbox disse sobre o controle e reunimos as informações mais importantes para você aqui.

Evolução do design anterior

Caberá mãos menores melhor

O principal elemento a destacar aqui é que o controle do Xbox Series X parece uma evolução das versões anteriores, não um kit totalmente refeito. Não é jogar fora os elementos de design que você ama, mas refinar as versões anteriores.

Os controladores do Xbox ao longo dos anos sempre tiveram uma certa fragilidade - eles fizeram parte do DNA do design deles, você poderia dizer. Após seu excelente trabalho no Xbox Adaptive Controller , no entanto, parece que a equipe do Xbox deseja continuar certificando-se de que seus controladores possam ser usados pela maior variedade de pessoas possível, sem qualquer aborrecimento. Portanto, o novo controlador foi aparentemente projetado para caber melhor em mãos menores.

Além disso, em todo o design, os botões foram alterados para acabamentos foscos, enquanto os gatilhos ganharam pontos táteis para ajudá-lo a segurá-los. Tudo isso, de acordo com a equipe do Xbox, ajudará a tornar o controle mais fácil de usar para mais pessoas.

Pad tem uma forma de prato

Projetado para jogo responsivo

Provavelmente a mudança mais notável imediatamente no controle é o novo D-pad, que é um híbrido entre o controle quadridirecional do controle do Xbox One e um controle diagonal arredondado.

Ele tem a forma de um prato para segurar seu dedo ou polegar confortavelmente, enquanto seus designers dizem que você quase não precisará de nenhuma alavancagem para pressionar um botão, contribuindo para uma reprodução responsiva.

Esse tipo de D-pad híbrido é uma escolha interessante - para a maioria dos jogadores, provavelmente será completamente bom, mas teremos que aguardar o lançamento para ver como ele se aplica a jogadores experientes de plataformas e jogadores de jogos de luta, que geralmente preferem delineamento direcional mais claro.

Obviamente, eles sempre podem reverter para o Xbox Elite Controller 2 , que permite escolher seu estilo preferido de D-pad.

Novo padrão de rádio sem fio para trabalhar com telefones, incluindo iOS e Android

Bluetooth Low Energy

Porta USB-C para carregar e reproduzir

No lado técnico, o Xbox também está fazendo algumas alterações na maneira como o controle funciona, o que deve ser claramente para melhor. Por um lado, o controlador funcionará com os sistemas Xbox One existentes, assim como os controladores do Xbox One funcionarão com o Xbox Series X.

A Microsoft está usando o que chama de Xbox Wireless Radio como padrão para garantir que o novo controlador também funcione com telefones iOS e Android, bem como com os PCs das pessoas. Ele também usará o Bluetooth Low Energy para fazê-lo de maneira mais confiável e rápida, aparentemente.

Uma grande notícia é que o controlador possui uma porta USB-C para permitir que você carregue e toque ao mesmo tempo - algo que surpreendentemente está faltando nos controladores Xbox até agora. Isso sugere que o controlador terá uma bateria interna que você pode carregar, em vez das pilhas AA necessárias anteriormente para seus controladores. Essa é uma mudança que vamos receber de braços abertos.

Por fim, o novo controlador também possui um sistema chamado Dynamic Latency Input que combina o pressionamento de botões com os quadros na tela para minimizar qualquer possível atraso, tornando a entrada tão rápida que você nunca deve notar nenhum atraso.

Botão Compartilhar agora no controlador

Mais uma adição ao novo controlador é um botão de compartilhamento, bem no meio da unidade, abaixo do botão branco do Xbox. Essa é uma mudança interessante, que alinha o Xbox com o Playstation 4 (e provavelmente também com o PS5 ), junto com o Nintendo Switch, está sendo possível tirar uma captura de tela com o pressionar de um botão.

Claro, isso poderia fazer mais do que isso, incluindo permitir que você compartilhe suas capturas de tela e gravações com amigos e redes de mídia social.

Ainda previsto para a data de final de 2020 à venda

Uma área em que a equipe do Xbox ainda não tocou é exatamente quando o controle estará disponível - ele será lançado com o Xbox Series X, mas a data de lançamento ainda é um vago "Holiday 2020". No momento, a Microsoft diz que a pandemia do COVID-19 não afetará essa data, embora veremos se isso é confirmado pelo tempo.

Também não temos um preço ainda, nem para o pacote de console nem para um Controlador Xbox Series X independente. Você esperaria que fosse aproximadamente o mesmo preço que o controle Xbox One existente, mas não é impossível que ele acabe em algum lugar entre isso e o Xbox Elite Controller 2.

