Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não pode vir em breve, mas o Xbox Series X realmente está chegando, lançando junto com o Xbox Series S em 10 de novembro de 2020. Vimos os designs dos consoles, sabemos a maioria de suas especificações e nós sabemos seus preços também - tudo o que resta é colocar nossas mãos neles!

Como era de se esperar, com os novos consoles vem um novo controlador, embora os antigos controladores do Xbox One funcionem na Série X e na Série S. Nós demos uma olhada em tudo que a equipe do Xbox disse sobre o controlador mais recente e reunimos o mais importante informações para você bem aqui.

Evolução do design anterior

Caberá melhor em mãos menores

O principal elemento a enfatizar aqui é que o novo controlador do Xbox parece uma evolução das versões anteriores, não uma peça totalmente refeita do kit. Não é jogar fora os elementos de design que você adora, mas sim refinar as versões anteriores.

Os controles do Xbox ao longo dos anos sempre tiveram um certo peso - isso fez parte do DNA do design, pode-se dizer. Depois de seu excelente trabalho no Xbox Adaptive Controller , no entanto, parece que a equipe do Xbox está ansiosa para continuar se certificando de que seus controles possam ser usados pela maior variedade possível de pessoas, sem qualquer aborrecimento. Portanto, o novo controlador foi aparentemente projetado para se ajustar melhor às mãos menores.

Além disso, em todo o design, os botões foram alterados para acabamentos foscos, enquanto os gatilhos ganharam pontos táteis para ajudá-lo a segurá-los. Tudo isso, de acordo com a equipe do Xbox, ajudará a tornar o controle mais fácil de usar para mais pessoas.

Pad tem forma de prato

Projetado para jogo responsivo

Provavelmente, a mudança mais imediatamente perceptível no controlador é o novo D-pad, que é um híbrido entre o pad de quatro direções do controle do Xbox One e um pad diagonal arredondado.

Ele tem um formato de prato para segurar seu dedo ou polegar confortavelmente, enquanto seus designers dizem que você dificilmente precisará de qualquer tipo de alavanca para pressionar um botão, tornando o jogo responsivo.

Este tipo de direcional híbrido é uma escolha interessante - para a maioria dos jogadores, provavelmente será completamente bom, mas teremos que esperar pelo lançamento para ver como ele se comporta para jogadores de plataforma experientes e jogadores de jogos de luta, que normalmente preferem delineamento direcional mais claro.

Claro, eles sempre podem reverter para o Xbox Elite Controller 2 , que permite que você escolha seu estilo preferido de D-pad.

Novo padrão de rádio sem fio para funcionar com telefones, incluindo iOS e Android

Bluetooth de baixa energia

Porta USB-C para que você possa carregar e jogar

No lado técnico das coisas, o Xbox também está fazendo algumas mudanças na maneira como o controlador funciona, que devem ser claramente para melhor. Por um lado, o controlador funcionará com os sistemas Xbox One existentes, assim como os controladores do Xbox One funcionarão com o Xbox Series X e Series S.

A Microsoft está usando o que está chamando de Rádio Xbox Wireless como um padrão para garantir que o novo controlador funcione também com telefones iOS e Android, bem como com PCs das pessoas. Ele também usará o Bluetooth Low Energy para fazer isso de maneira mais confiável e rápida, aparentemente.

Uma grande novidade é que o controlador tem uma porta USB-C para permitir que você carregue e jogue ao mesmo tempo - algo que estava faltando nos controladores do Xbox até agora. Isso sugere que o controlador terá uma bateria embutida que você pode carregar, ao invés das baterias AA que eram necessárias para seus controladores anteriormente. Essa é uma mudança que receberemos de braços abertos.

Finalmente, o novo controlador também tem um sistema chamado Dynamic Latency Input que combina seus botões pressionados com frames na tela para minimizar qualquer possível lag, tornando a entrada tão rápida que você nunca deve notar qualquer atraso.

Botão Compartilhar agora no controlador

Mais uma adição ao novo controlador é um botão de compartilhamento, bem no meio da unidade, abaixo do botão branco do Xbox. Essa é uma mudança interessante, que coloca o Xbox em linha com o Playstation 4, junto com o Nintendo Switch em ter uma maneira de fazer uma captura de tela com um toque de botão.

Claro, ele pode fazer mais do que isso, incluindo permitir que você compartilhe suas capturas de tela e gravações com amigos e redes sociais.

Com lançamento previsto para consoles em 10 de novembro de 2020

Embora o lançamento autônomo não tenha sido 100% confirmado, podemos ter certeza de que o controlador estará disponível por conta própria no lançamento com o Xbox Series X e Series S em 10 de novembro.

Também não temos um preço ainda para um novo Controlador Xbox autônomo. Você esperaria que fosse aproximadamente o mesmo preço do controlador Xbox One existente, mas não é impossível que ele acabasse posicionado em algum lugar entre isso e o Xbox Elite Controller 2.

Escrito por Max Freeman-Mills.