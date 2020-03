Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft revelou especificações de hardware e alguns dos principais detalhes de seu próximo console de próxima geração, o Xbox Series X.

Nunca havia sido tímido com informações no passado, tendo confirmado muitos recursos do console antes, mas os últimos anúncios são de longe os mais detalhados de todos os tempos.

Uma lista inteira de especificações internas foi lançada, por exemplo. Isso mostra que o Xbox Series X será executado em uma CPU AMD Zen 2 de 8 núcleos e GPU RDNA de 2 classes.

Ele também possui 16 GB de RAM GDDR6, com 10 GB rodando a 560 GB / se 6 GB a 336 GB / s.

E, emocionante, agora sabemos que o SSD interno previamente revelado será de 1 TB. Também haverá um slot para cartão de expansão que precisará de mais 1 TB opcional.

O USB 3.2 também suporta soluções de HDD externas, para acesso mais lento, mas potencialmente muito maiores capacidades de armazenamento.

Há confirmação adicional de que a Série X virá com uma unidade Blu-ray 4K Ultra HD. E, como "objetivo de desempenho", o console inicialmente será o mais adequado para rodar jogos a 4K 60fps. No entanto, 120fps também está disponível para os desenvolvedores.

O rastreamento de raios será suportado, o que faz uma enorme diferença na iluminação do jogo.

Aqui estão as especificações completas lançadas pela Microsoft:

CPU: 8x Cores @ 3,8 GHz (3,66 GHz com SMT) CPU Zen 2 personalizada

8x Cores @ 3,8 GHz (3,66 GHz com SMT) CPU Zen 2 personalizada GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs a GPU RDNA 2 personalizada de 1,825 GHz

12 TFLOPS, 52 CUs a GPU RDNA 2 personalizada de 1,825 GHz Tamanho da matriz : 360,45 mm2

matriz 360,45 mm2 Processo: 7nm Aprimorado

7nm Aprimorado Memória: 16GB GDDR6 com barramento de 320mb

16GB GDDR6 com barramento de 320mb Largura de banda da memória: 10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s

10 GB a 560 GB / s, 6 GB a 336 GB / s Armazenamento interno: SSD NVME personalizado de 1 TB

SSD NVME personalizado de 1 TB Taxa de transferência de E / S: 2,4 GB / s (Raw), 4,8 GB / s (compactado, com bloco de descompressão de hardware personalizado)

2,4 GB / s (Raw), 4,8 GB / s (compactado, com bloco de descompressão de hardware personalizado) Armazenamento expansível: cartão de expansão de 1 TB (corresponde exatamente ao armazenamento interno)

cartão de expansão de 1 TB (corresponde exatamente ao armazenamento interno) Armazenamento externo: Suporte a disco rígido externo USB 3.2

Suporte a disco rígido externo USB 3.2 Unidade óptica: Unidade Blu-Ray 4K UHD

Blu-Ray 4K UHD Meta de desempenho: 4K a 60fps, até 120fps

O Xbox Series X será lançado "feriado 2020".