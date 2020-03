Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como informamos ontem, o E3 2020 foi cancelado devido a preocupações com o surto de coronavírus . No entanto, isso não significa que junho será uma lavagem completa quando se trata de lançamentos de jogos.

A Xbox anunciou planos de apresentar seu briefing anual da mídia digitalmente, com Phil Spencer twittando o mesmo.

A E3 sempre foi um momento importante para o Team Xbox. Com essa decisão, este ano celebraremos a próxima geração de jogos com a comunidade @Xbox e todos os que gostam de jogar em um evento digital do Xbox. Detalhes sobre o tempo e muito mais nas próximas semanas https://t.co/xckMKBPf9h

E os gostos da Ubisoft e Devolver Digital devem seguir o exemplo.

A semana da E3 sempre foi uma grande parte do que fazemos e estamos genuinamente chateados com o cancelamento do próprio evento.



Muito para fazer malabarismos, mas no momento planejamos ter uma transmissão ao vivo Devolver Direct / conferência de imprensa e possivelmente mais. pic.twitter.com/nGDAEsIzUs