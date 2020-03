Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não haverá E3 este ano, caso se acredite em várias fontes.

O maior show de videogames do mundo deve ser a mais recente vítima do surto de coronavírus, com amplos relatos afirmando que seu cancelamento pode ser anunciado oficialmente ainda hoje - quarta-feira, 11 de março.

Para ser sincero, as fontes do Pocket-int sugeriram esse resultado há uma semana ou mais, com as editoras do Reino Unido não querendo reservar voos para Los Angeles em junho.

Considerando que há indicações de que o surto de coronavírus COVID-19 poderia atingir o pico no oeste por volta dessa época, há cautela compreensível.

Se o cancelamento esperado for confirmado, o E3 2020 seguirá outros jogos e programas de grande nome que já foram adiados ou removidos do cronograma.

O SXSW é um dos mais recentes, que se seguiu à GDC (a Game Developers Conference em San Francisco). Também perdemos o Mobile World Congress , o Geneva Motor Show, o Baselworld, o Google I / O e vários outros. Há até dúvidas de que a Gamescom e a IFA ocorrerão na Alemanha em agosto e setembro, respectivamente.

Em termos do que aconteceria na E3 2020, o maior revés será o lançamento esperado do Xbox Series X. O Xbox deveria ter um grande show, graças à ausência do PlayStation pelo segundo ano consecutivo.

Agora é provável que o Xbox sedie um evento separado para seu console de última geração, possivelmente predominantemente online, como na palestra da GDC em 18 de março .