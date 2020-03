Novos detalhes do Xbox Series X planejados para transmissão ao vivo da GDC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Game Developers Conference (GDC) pode não ir adiante na próxima semana, graças aos temores do surto de coronavírus, mas o Xbox ainda planeja sediar seminários para desenvolvedores e um discurso de abertura. Apenas transmiti-los online.

A palestra principal de uma hora será apresentada como transmissão ao vivo na quarta-feira, 18 de março.

Será focado no desenvolvedor de jogos, é claro, mas incluirá detalhes sobre o Xbox Series X , além de planos futuros para o Project xCloud - a plataforma de streaming de jogos em nuvem da empresa.

Embora o Xbox já tenha divulgado algumas informações sobre seu próximo console de próxima geração, a palestra se concentrará no hardware que os desenvolvedores podem fazer bom uso, portanto as especificações reais podem muito bem fazer parte do fluxo.

No entanto, não esperamos ouvir nada sobre preços, nem detalhes de lançamentos públicos do Project xCloud - que ainda está na Visualização.

Esse tipo de coisa será guardada por volta da E3 em junho, embora não haja garantia de que o show também não seja cancelado.

De fato, existem várias indicações e as fontes internas do Pocket-lint nos disseram que ainda é 50/50 no momento.

No entanto, apresentaremos os detalhes da transmissão ao vivo da palestra do Xbox GDC nos próximos dias.