Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft ainda não revelou os principais recursos do Xbox Series X de próxima geração.

Em um podcast , Larry Hryb, chefe do Xbox Live, anunciou um recurso de resumo rápido que permitirá aos proprietários do Xbox Series X retomarem instantaneamente vários jogos após a reinicialização do console, ou mesmo após a troca de títulos ou a saída do modo de espera. "Eu tive que reiniciar porque tinha uma atualização do sistema, e depois voltei ao jogo e voltei a ele", disse Hryb. "Então, ele sobrevive a uma reinicialização."

Esse recurso deve agradar aos jogadores frustrados que tiveram que reproduzir partes de um jogo depois de fechar acidentalmente antes de salvar, e é útil para todas as atualizações do painel que tendem a interromper o progresso de um jogo. Hyrb não detalhou a tecnologia por trás dessa solução, mas chamou a capacidade de continuar com os jogos não salvos, mesmo após reiniciar ou alternar os títulos como "resumo rápido".

O diretor de gerenciamento de programas do Xbox, Jason Ronald, também mencionou o rastreamento de raios de áudio, ou áudio espacial: "Com a introdução do rastreamento de raios acelerado por hardware com o Xbox Series X, podemos realmente habilitar um novo conjunto de cenários, seja mais iluminação realista, melhores reflexões, podemos até usá-lo para coisas como áudio espacial e áudio rastreado por raios ".

Espera-se que a Microsoft discuta mais seus esforços de áudio espacial na Game Developers Conference no próximo mês.