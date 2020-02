Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Muitas vezes, não é uma novidade que nos faz sair imediatamente e fazer uma pré-encomenda de um jogo ou, mais preocupante, cancelar um.

Mas foi exatamente isso que acabamos de fazer depois de saber que o Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red fará parte do novo sistema Smart Delivery do Xbox.

Basicamente, se você o comprar para o Xbox One em 17 de setembro, obterá a versão Xbox Series X completamente gratuita.

Então, se como nós, você tem acesso a um PS4 e Xbox One (um grande se, para muitas pessoas, é verdade) por que você o encomendaria agora para o PlayStation, sabendo que a versão Xbox envolve uma atualização gratuita mais tarde?

O Smart Delivery, que a Microsoft havia revelado apenas uma ou duas horas antes da confirmação do Cyberpunk, garante efetivamente que quando você compra um título do Xbox One também previsto para a próxima geração do Xbox Series X, não é necessário fazer uma segunda compra para reproduzir o versão atualizada do jogo.

Os jogadores nunca devem ser forçados a comprar o mesmo jogo duas vezes ou pagar por atualizações. Os proprietários de # Cyberpunk2077 para Xbox One receberão a atualização do Xbox Series X gratuitamente quando disponível. https://t.co/nfkfFLj85w - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 de fevereiro de 2020

É o tipo de oferta eminentemente sensata e pró-consumidor que a Microsoft passou claramente nos últimos anos tentando demonstrar que pode oferecer. E isso contrasta marcadamente com a pré-história de sua confusão ridícula do mecanismo de compartilhamento que havia planejado inicialmente para o Xbox One .

A CD Projekt Red tem uma história em relação às tendências do setor em favor de medidas que seus clientes realmente apreciarão, isso significa a falta de software DRM associado aos seus jogos ou a ausência de microtransações em seu modelo de negócios. Não é de surpreender que o Cyberpunk 2077 seja o primeiro jogo AAA de terceiros confirmado para o Smart Delivery.

Agora que está, também não deve ser uma surpresa quando mais consumidores fizerem o que acabamos de fazer - entrar na Amazon para cancelar a pré-venda do Cyberpunk 2077 no Playstation 4, substituindo-a pela versão Xbox One. Não havia nenhuma razão em particular que escolhemos o PS4 no Xbox para a pré-encomenda originalmente, mas a Microsoft enganou um criador de diferenças do nada com o Smart Delivery.

Se, como você espera, este é apenas o primeiro de muitos jogos a serem confirmados para o sistema de propriedade atualizado, espere que faça a diferença. A Microsoft já tem a reputação crescente de sua biblioteca Game Pass para incentivar as pessoas a deixarem a Sony, mas a promessa de compra de jogos entre gerações é um valor igualmente atraente.

O fato de os jogos estarem ficando cada vez mais caros é o tipo de sentimento espalhado por todo o lugar nas discussões agora, mas poucos editores estão realmente agindo com base nessa impressão.

De fato, para escolher um exemplo aleatoriamente, a disposição da Bethesda de portar e relançar o Skyrim ao longo dos anos foi tão amplamente enganada que até tirou a zoeira de si mesma com seu mini porto do jogo para o Alexa da Amazon . Era um anúncio bastante encantador, mas o ponto crucial da piada era que os jogadores eram feitos para comprar o mesmo jogo repetidamente para garantir que eles estavam jogando a versão definitiva disponível.

O Xbox está oferecendo uma maneira de combater esse aborrecimento, que é um crédito à sua disposição de pelo menos tentar abalar o mercado. A bola agora está firmemente na quadra do PlayStation também. Talvez consiga marcar pontos fáceis quando revelar os níveis de poder, preços e muito mais do PS5, mas se não tiver um plano credível para combater Game Pass e Smart Delivery, poderá encontrar-se no lado errado de a próxima guerra de console.

