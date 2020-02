Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft confirmou suspeitas generalizadas nomeando o poder da GPU do Xbox Series X - todos os 12 teraflops dele. Uma postagem de blog de Phil Spencer forneceu toda uma carga de mais detalhes técnicos do que tivemos acesso anteriormente.

O ponto principal é que o Xbox Series X usará as novas arquiteturas Zen 2 e RDNA 2 da AMD sob o capô, com um processador personalizado. Isso significa o dobro do poder do Xbox One e significa que os desenvolvedores podem "aproveitar 12 TFLOPs de GPU".

Em teoria, isso deve traduzir-se em melhores taxas de quadros e mundos de jogo maiores com níveis mais altos de detalhes, de acordo com a equipe do Xbox. A série X também possui sombreamento de taxa variável, permitindo que seu hardware priorize de forma inteligente certos efeitos e detalhes sem afetar a qualidade visual do player, melhorando o desempenho.

Por fim, a muito discutida moda do raytracing volta a cabeça, no bom sentido - a Microsoft diz, como já fez antes, que o raytracing DirectX acelerado por hardware será possível, o que pode significar a iluminação mais realista e imersiva que já temos. visto de um console.

A Microsoft também confirmou novamente que você poderá alternar rapidamente entre os jogos mantidos em estados pausados, o que significa que telas de carregamento de inicialização longas podem ser coisa do passado para os jogos mais jogados. Independentemente, haverá um SSD a bordo para acelerar essas cargas em primeiro lugar.

A Série X também aproveitará a Entrada de latência dinâmica para garantir que o botão pressionado no controlador seja traduzido sem nenhum atraso perceptível, enquanto o HDMI 2.1 permitirá que o console informe automaticamente a TV para usar o modo de latência mais baixa quando estiver em uso, minimizar de maneira semelhante qualquer possível interferência visual.

Tudo isso estará a serviço do desempenho visual que, segundo a Microsoft, pode permitir que os desenvolvedores reduzam suas taxas de quadros e alcancem alturas de até 120 fps, se assim o desejarem.

O outro sistema principal que a Microsoft desenvolveu em seu post é como o suporte a jogos entre gerações funcionará para a Série X, e parece atraente para os jogadores. Um novo sistema chamado Smart Delivery significará que sempre que você comprar um jogo da Microsoft Game Studios para Xbox, será o proprietário de qualquer console do ecossistema Xbox que o suporte, a partir do Xbox One.

O sistema estará disponível para todos os desenvolvedores, se eles quiserem usá-lo, e você presumiria que os populares serão populares, pois efetivamente acabaria com a compra de um jogo pela segunda vez para jogá-lo em um computador. mais poderoso, sistema posterior.

O suculento post do blog promete mais detalhes no console em breve, nos próximos meses, portanto, talvez não tenhamos que esperar muito para descobrir mais.