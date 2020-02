Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Phil Spencer, chefe do Xbox , fez uma declaração ousada na preparação para a próxima grande guerra de console: o PlayStation não é mais o seu maior concorrente.

Nem a Nintendo .

Em vez disso, ele acredita que os serviços em nuvem da Amazon e do Google fornecerão as maiores ameaças daqui para frente: "Quando você fala sobre Nintendo e Sony, temos muito respeito por eles, mas vemos a Amazon e o Google como os principais concorrentes". disse Protocolo.

"Isso não é desrespeitar a Nintendo e a Sony, mas as empresas tradicionais de jogos estão um pouco fora de posição. Acho que elas poderiam tentar recriar o Azure, mas investimos dezenas de bilhões de dólares em nuvem ao longo dos anos."

Spencer acredita claramente que os jogos na nuvem ou a interação na nuvem com os jogos tradicionais estarão no coração da indústria de jogos no futuro, mesmo quando se trata do Xbox Series X ou de outros dispositivos de hardware lançados pela Microsoft. E a Sony Computer Interactive está em desvantagem quando se trata de infraestrutura em nuvem. De fato, no ano passado, a SIE assinou um acordo com a Microsoft para usar sua rede em nuvem do Azure para futuros serviços de jogos.

Portanto, a bola está muito no tribunal da empresa que possui os datacenters, e não no que paga por usá-los.

E ele não está falando sobre a atual geração de jogos na nuvem, como a Stadia , mas o que se segue: "Não quero brigar por guerras de formato com esses caras, enquanto a Amazon e o Google estão se concentrando em como levar os jogos para sete bilhões de pessoas em todo o mundo ", acrescentou.

Portanto, enquanto as batalhas do Xbox Series X contra PS5 estão prestes a começar, Spencer está claramente olhando muito mais adiante do que isso.