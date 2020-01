EA e Xbox se unem em um Xbox One X do Super Bowl e você pode vencê-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Adoramos um pouco da beleza dos consoles de edição limitada e adoramos o Super Bowl, desde seus anúncios de alto orçamento até o próprio jogo. É ideal, então, que as equipes do Xbox e da EA decidam se unir para criar um console Xbox One X de edição limitada para a grande ocasião.

O console é inspirado em outra colaboração, entre a Nike e a EA, para uma edição limitada do Air Max 90s, e apresenta uma base toda branca com detalhes em vermelho e azul, combinando com a sola do tênis, representando o logotipo da EA Sports e o escudo da NFL.

Se você olhar mais de perto, poderá distinguir o icônico Nike swoosh abaixo do título Madden NFL 20, impresso na parte superior do console, juntamente com essas palavras atemporais, o sempre satisfatório slogan da EA Sports: “Its In The Jogos".

Juntamente com o console estão dois controladores, um vermelho e um azul, para resumir a rivalidade amigável que ele está tentando destilar em seu design.

A melhor parte de tudo isso? O console estará em disputa, em vez de permanecer na reserva de alguém disposto a gastar maços de dinheiro nele. A competição está aberta a partir de hoje, às 8:00 da manhã, do dia 8 de fevereiro às 19:00, com uma barra baixa para entrada.

Para entrar, basta acessar a conta oficial do Xbox Twitter , segui-la e, em seguida, retweetar o tweet da competição (depois que ele sair) com a hashtag # NikeMaddenNFL20XboxSweepstakes. Um vencedor colocará as mãos no console e nos controladores, além de um par desses Air Max 90 para uma boa medida, e uma cópia do Madden NFL 20 para jogar.

squirrel_widget_141329