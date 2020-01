O Xbox Series X teve suas portas traseiras vazadas no Twitter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Desde que a Microsoft apresentou o design robusto de seu console Xbox Series X no final do ano passado, houve especulações sobre qual será a sua gama de portas, tudo isso é infundado, pois a Microsoft evitou cuidadosamente exibir a parte de trás do console até agora.

De fato, na CES 2020, a AMD, fabricante de chips, chegou a confundir todos com o que rapidamente admitiu ser uma representação falsa da parte traseira do console, confundindo ainda mais as águas. Agora, no entanto, parece que fomos rastreados rapidamente pelas informações, depois que as imagens de um Xbox Series X apareceram no Twitter mostrando as portas traseiras na íntegra.

As imagens foram corroboradas por algumas fontes diferentes desde que foram carregadas, confirmando que este é um olhar genuíno para o console de próxima geração.

Ele nos mostra que o Xbox Series X inclui uma porta Ethernet, duas portas USB-A, uma porta de áudio óptico, além de uma única porta HDMI e a tomada. Não está claro para que serve a porta retangular fina e final, mas os rumores apontam como uma porta de diagnóstico para esta versão de pré-lançamento.

A outra imagem da postagem mostra que a frente do console terá outra porta USB-A, como seria de esperar para facilitar o acesso ao carregamento e às conexões do controlador.

Talvez a maior ausência nessa lista de conexões seja uma porta de entrada HDMI, que indica que os recursos de TV em que a Microsoft se apóia tanto ao promover o Xbox One podem ser menos importantes para sua estratégia agora.

É claro que, com um bom número de meses para o lançamento estimado do Holiday 2020, é perfeitamente possível que essa não seja uma seleção final de portas para o Xbox Series X - teremos que esperar pela confirmação oficial nessa frente .