Todos os jogos de lançamento do Xbox Series X também funcionam no Xbox One

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Este ano será enorme para jogos, com plataformas em nuvem crescendo ou sendo lançadas nos próximos meses, e não um, mas dois consoles da próxima geração planejados para a temporada de férias.

O Xbox Series X e PS5 estarão disponíveis a tempo para o Natal 2020, e isso nos deixa muito animados.

No entanto, isso também pode impedir que as pessoas invistam em máquinas de jogos atuais, como o excelente Xbox One X.

Bem, se você planeja comprar um console de jogos nos próximos meses ou já possui um Xbox One, temos boas notícias; você não perderá nenhum jogo inicial que será lançado com a melhor e mais recente máquina. A Xbox planeja lançar todos os títulos "exclusivos" em toda a sua família de máquinas, não apenas na Série X.

Isso significa que os dois jogos anunciados até agora - Halo Infinite e Saga de Senua: Hellblade II - também estarão disponíveis no Xbox One e Windows 10. Eles serão muito aprimorados para o novo console.

Falando à publicação comercial da indústria de jogos MCV , o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, revelou que esta é uma estratégia que será adotada nos próximos um a dois anos: "Conforme nosso conteúdo for lançado no próximo ano, dois anos , todos os nossos jogos, como PC, jogam para cima e para baixo nessa família de dispositivos ", disse ele.

"Queremos garantir que, se alguém investe no Xbox entre agora e a [Série X], eles sentem que fizeram um bom investimento e que estamos comprometidos com o conteúdo".

Também é possível que os novos jogos estejam disponíveis imediatamente no Xbox Game Pass Ultimate. Agora, isso seria realmente algo.