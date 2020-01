Esta foto da AMD revela os principais recursos do Xbox Series X?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft lançou o Xbox Series X em dezembro, sem mostrar a parte traseira do console ou detalhar todos os seus principais recursos. Agora, no entanto, graças às novas fotos da AMD e de um executivo do Xbox, podemos ter uma idéia melhor do que esperar.

A AMD, durante sua palestra no CES 2020, mostrou brevemente a parte de trás do Xbox Series X, aparentemente revelando pela primeira vez como ela é e todas as portas de conectividade a bordo. Podemos ver duas portas HDMI, duas portas USB-C, uma porta Ethernet e saída óptica. Há também um conector de dois pinos para alimentação. Parece que não há portas USB-A na parte traseira do console de última geração, embora haja uma na frente.

Dito isto, a AMD já divulgou um comunicado admitindo que falsificou a foto do Xbox Series X. "As imagens do Xbox Series X usadas durante a conferência de imprensa da AMD CES não foram originárias da Microsoft e não representam com precisão o design ou os recursos do próximo console", explicou um porta-voz da AMD em comunicado à mídia . "Eles foram retirados do TurboSquid.com."

Não está claro se o TurboSquid, que produz modelos 3D, criou sua renderização de imprensa com base nas especificações da Microsoft. É uma grande confusão para a AMD, considerando que a Microsoft não revelou a parte traseira do console nem que tipo de portas estará disponível. É preciso pensar se o TurboSquid simplesmente criou as imagens ou se tem algum tipo de insight. Estamos entrando em contato para esclarecimentos.

O chefe do Xbox, Phil Spencer, twittou uma imagem real do processador do Xbox Series X antes da CES 2020 ( ele até fez dele a foto do perfil ). É uma CPU projetada com base na arquitetura Zen 2 e Radeon RDNA da AMD. O Xbox Series X também contará com um SSD NVMe, além de suporte para jogos de 8K, até 120fps em jogos, rastreamento de raios e suporte a taxa de atualização variável.

Você pode aprender mais sobre o Xbox Series X em nosso guia aqui . A Microsoft planeja lançar o console em torno do "feriado 2020".