A Microsoft lançou seu recurso Xbox Console Streaming no Reino Unido e nos EUA no final de 2019, mas agora está mais amplamente disponível.

Ainda no modo de visualização pública, por enquanto, o serviço é muito parecido com uma plataforma de jogos em nuvem, como o Project xCloud , mas usa seu próprio Xbox One como host. Portanto, você pode transmitir seus próprios jogos para um dispositivo móvel e jogá-los em outra sala ou mesmo quando estiver fora de casa.

Como ainda está em fase de teste, atualmente está limitado a jogadores inscritos no programa Xbox Insider. No entanto, é simples ingressar no programa e, portanto, participar.

Aqui está como.

Para se inscrever como Xbox Insider e testar novas versões do sistema operacional e da tela inicial, além de acessar o Xbox Console Streaming, faça o download do aplicativo Xbox Insider Hub na loja do console.

Você pode se inscrever nesse aplicativo.

Os Xbox Insiders são classificados em diferentes níveis, obtidos com o ganho de XP, preenchendo pesquisas e realizando outras tarefas do Insider que ajudam o Xbox a obter informações sobre seu software e usuários. Quanto maior a classificação, mais acesso você terá aos recursos de pré-lançamento.

No entanto, o Xbox Console Streaming requer apenas participação, e não uma classificação específica.

Você precisará garantir que você atenda aos seguintes requisitos mínimos:

Você precisa ser um Xbox Insider em uma região suportada para participar da visualização. Você precisa de um telefone ou tablet com Android 6.0 ou superior, com Bluetooth 4.0 ou superior. Você precisa de um Xbox One Wireless Controller habilitado para Bluetooth. Uma conta da Microsoft também é essencial - a que você usa para entrar no seu Xbox One normalmente. Embora não seja essencial, também é recomendável ter um controlador Xbox One montado se você planeja jogar em um smartphone.

Depois de ter tudo isso, basta seguir estas etapas para fazê-lo funcionar:

Faça o download e instale o aplicativo Xbox Game Streaming (Preview) no seu dispositivo Android na Google Play Store. O aplicativo o guiará na configuração do Xbox Console Streaming, incluindo a inscrição do Xbox One do qual você planeja transmitir. Como parte da configuração, o aplicativo Xbox Game Streaming (Preview) executará um teste de rede doméstica. Você deve ter uma largura de banda de upload de pelo menos 4,75 Mbps (preferencialmente 9 Mbps) e uma latência de rede de 125ms ou menos necessária (60ms ou menos preferencial). As opções de energia do seu Xbox One devem estar definidas como "instant-on".

Inicialmente, a Visualização Pública de Streaming do Console Xbox estava disponível apenas nos EUA e no Reino Unido (e limitada a membros do Xbox Insider no esquema Alpha). No entanto, agora expandiu bastante seu alcance e está disponível para todos os Xbox Insiders nos seguintes países:

Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coréia, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Rússia, Arábia Saudita, Cingapura, Eslováquia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.

Infelizmente, o iOS não é suportado no momento.

Como o Project xCloud, o Xbox Console Streaming é limitado ao Android enquanto estiver na Visualização. Ainda não há indicação de quando eles podem se expandir para outras plataformas ou dispositivos.