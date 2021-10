Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você pode não saber, mas o Google Assistant funciona muito bem com o Xbox Series X , S e Xbox One.

Semelhante à integração do Amazon Alexa , a Microsoft permite que você controle seu Xbox com comandos de voz do Google Assistant, seja para iniciar jogos e aplicativos, ligar e desligar o console ou pausar vídeos.

Veja como funciona a integração.

Você precisa usar o app Google Home para iOS e Android , ou um dispositivo habilitado para o Google Assistente, como o Google Home, para controlar um Xbox por voz. O Google Assistant não é executado localmente no Xbox, portanto, ele só pode receber comandos de outros aplicativos / dispositivos que executam o Google Assistant.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

As etapas que você precisa seguir em seu console estão abaixo (algumas das quais já podem ter sido feitas para você):

Defina o modo de energia como instantâneo:

Pressione o botão Xbox para abrir o guia.

Selecione Perfil e sistema> Configurações> Geral> Modo de energia e inicialização.

Selecione Instant-on no menu suspenso Modo de energia.

Habilite assistentes digitais. Vá para Perfil e sistema> Configurações> Dispositivos e conexões> Assistentes digitais e selecione Ativar assistentes digitais.

Entre no seu Xbox.

Agora, vá para o seu telefone e siga as próximas etapas:

No aplicativo Google Home para iOS ou Android, toque em "Adicionar", "Configurar dispositivo", "Já configurou algo?" Ou Pesquisar Xbox.

Selecione Xbox e entre com a conta da Microsoft que você usa no Xbox.

Siga as instruções para emparelhar seu Xbox com o dispositivo Google Assistente e forneça o nome do dispositivo Xbox.

Assim que estiver tudo pronto, tente usar os seguintes comandos de voz:

Ok Google, jogue Gears 5 no Xbox.

Ok Google, ligue o Xbox.

Ok Google, desligue o Xbox.

Ok Google, inicie o YouTube no Xbox.

Ok Google, faça uma pausa no Xbox.

Ok Google, retome no Xbox.

Ok Google, aumente o volume no Xbox.

Ok Google, tire uma captura de tela no Xbox.

É tão fácil - agora você está configurado com o Google Assistente no seu Xbox, então depende de você ver quanto tempo você vai aproveitar!