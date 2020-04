Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando a Microsoft lançou seu serviço Xbox Game Pass para Xbox One , os jogadores de PC poderiam usá-lo para acessar uma pequena seleção de títulos do Windows 10.

Eles aproveitaram os jogos cross-play hospedados no serviço, que funcionam no Xbox One e PC. No entanto, no verão de 2019, a empresa lançou uma versão do Game Pass especificamente para os títulos do Windows 10.

Desde então, tornou-se um excelente serviço por si só, com quase 200 jogos para PC disponíveis por uma baixa taxa mensal.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Xbox Game Pass para PC.

O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura mensal que oferece uma biblioteca de jogos completos para baixar e jogar em sua máquina sem taxas adicionais.

A lista de jogos é organizada e atualizada a cada mês, com alguns títulos adicionados e outros menos populares sendo removidos. Você só precisa baixar os que estão em oferta e jogar o quanto quiser - como se tivesse comprado o jogo por conta própria.

A versão para PC do serviço é exclusiva para jogadores que executam o Windows 10 .

No Reino Unido, o Xbox Game Pass para PC custa £ 3,99 por mês . E custa US $ 4,99 por mês nos EUA.

Os novos assinantes podem obter o primeiro mês por apenas £ 1 / $ 1.

No entanto, existe um acordo melhor se você também possui um Xbox One; você pode obter o Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass para Xbox One e Xbox Live Gold em um pacote combinado do Xbox Game Pass Ultimate por 10,99 libras por mês no Reino Unido e 14,99 dólares por mês nos EUA.

No primeiro mês, você também pode se inscrever no Ultimate por apenas £ 1 / $ 1. Confira a oferta aqui .

Sempre haverá mais de 100 jogos disponíveis para a comunidade de jogos para PC. A lista incluirá novos títulos do Xbox Studios no dia do seu lançamento.

Alguns deles também aparecem em nossos melhores jogos para PC para comprar resumos , mostrando o quão bom é o Game Pass.

Um Conto de Praga: Inocência

ACA NeoGeo Metal Slug X

Age of Empires: Edição Definitiva

Age of Empires II: Edição Definitiva

Era das Maravilhas: Planetfall

Alien: Isolation

Alvastia Chronicles

Ape Out

Ark: Survival Evolved

Astrologaster

Astroneer

Bad North: Edição Jotunn

Caçadores de Batalha: Guerra Noturna

Frota de Batalha Gótico: Armada

bruxa de Blair

Chrome ardente

Borda Sangrenta

Manchada de sangue: Ritual da Noite

Tripulação de bombardeiro **

Livro dos Demônios

Portal do Construtor de Bridge

Broforce

Irmãos: um conto de dois filhos

Filhos de Morta

Clustertruck

Repressão 3

Criatura no Poço

CrossCode

Darksiders III

Dead by Daylight

Células mortas

Dead Rising 4

Gambito da Morte

Entregue-nos a Lua *

Inclinação do Demônio

Descenders

Morra por Valhalla!

Dirt Rally 2.0

Desonrado 2

Disneyland Adventures

Downwell

Entre no Gungeon

Europa Universalis IV

Everspace

F1 2018

Faeria

Farming Simulator 17

Félix, o Ceifador

Final Fantasy XV

Mundo Sim de Pesca: Pro Tour

Football Manager 2020

Para o rei

Forza Horizon 4

Frostpunk

FTL: Mais rápido que a luz

Fúrias de metal completo **

Gato Roboto *

Gears of War: Edição Ultimate

Engrenagens da guerra 4

Gears 5: Ultimate Edition

Táticas de engrenagens *

Simulador de cabra

Gonner

Gris

Guacamelee 2

Aniversário de Halo: Combat Evolved

Halo: assalto espartano

Halo: Spartan Strike

Halo: A Coleção Master Chief

Halo Wars: Edição Definitiva

Halo Wars 2: Edição Standard

Namorado Hatoful

Hearts of Iron IV: Cadet Edition

Hellblade: Sacrifício de Senua

Olá, vizinho

Cavaleiro Oco

Linha quente Miami

Queda humana plana

Hydro Thunder Hurricane

HyperDot *

Imperator: Roma

Indivisível

Infinifactory

Killer Instinct: Edição Definitiva

O Reino Come: Libertação

Nivel da Cabeça*

Montanhas solitárias: Downhill

Machinarium *

Marvel vs. Capcom: Infinito

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metrô: Last Light Redux

Terra-média: Sombra da Guerra

Masmorras de Minecraft *

Minit

Mistover

Momodora: Reverie sob o luar

Moonlighter

Mãe Rússia sangra

MudRunner

Munchkin: Missão Quacked

Ano Mutante Zero: Caminho para o Éden

Meu amigo pedro

Meu tempo em Portia

Neon Chrome

Night Call

A Jornada do Velho

Operação: O Sol Roubado

Opus Magnum

Ori e a floresta cega: edição definitiva

Ori e a Vontade dos Wisps

Cozido demais! 2

Oxenfree

Pandemia: O Jogo de Tabuleiro

Patológico 2

Phoenix Point

Pikuniku

Pilares da Eternidade: Edição de Herói

Power Rangers: Batalha pela Grade

Raiva 2

ReCore: Edição Definitiva

Reina: A Guerra dos Tronos

RiMe: Edição Windows

Riptide GP: Renegade

Ascensão das Nações: Edição Estendida

Ascensão do incursor do túmulo

Riverbond

Ruiner **

Rush: Uma Aventura Disney-Pixar

Saints Row IV: Reeleito

Samorost 3

ScourgeBringer

Sal marinho

Táticas das Sombras: Lâminas do Shogun

Guerreiro das Sombras 2

Silêncio - O Mundo Sussurrado 2 **

Slay The Spire

Fumaça e sacrifício **

Space Hulk: Táticas

State of Decay 2: Edição Juggernaut

Estado de espirito

Stealth Inc 2: um jogo de clones

SteamWorld Dig 2

Stellaris

Coisas Estranhas 3: O Jogo

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Super quente

Supermarket Shriek

Marte sobrevivente

Tacoma

A Saga da Bandeira

A Saga da Bandeira 2 **

A Saga da Bandeira 3

O Conto do Bardo IV: Corte do Diretor

Trilogia do Bardo

A chama no dilúvio

Os Jardins Entre

The Last Door: Edição de Colecionador da 2ª Temporada

O longo escuro

O Senhor dos Anéis: Jogo de Cartas de Aventura - Edição Definitiva

O mensageiro

Os mundos exteriores

The Red Strings Club

A quietude do vento

The Surge 2

O Princípio Talos

O Teste de Turing

Thumper

Bilhete de entrada

Timespinner

Tormento: Marés de Numenera

Simulador de batalha totalmente preciso

Faixas - The Train Set Game

Trem Sim World 2020

Two Point Hospital

Não permitido

Undertale

Vambrace: Cold Soul

Bastardos vazios

Wandersong

Wargroove

Wasteland 2: Corte do diretor

Wasteland Remastered

Nós felizes poucos

Oeste de Repugnância

Onde a água tem gosto de vinho

Mago da Lenda

Wolfenstein II: O Novo Colosso

Wolfenstein: Youngblood

Mundo do Horror

Worms WMD

Yakuza 0

Expresso da Ilha de Yoku

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

* Em breve, ** saindo em breve.