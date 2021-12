Preço do PC Game Pass, lista de jogos e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xbox Game Pass tem feito um enorme sucesso desde seu lançamento, há vários anos.

Oferecendo centenas de jogos do Xbox para baixar e jogar no Xbox One e Xbox Series X / S por uma taxa mensal, é um acéfalo para a maioria dos proprietários de console.

Felizmente, os jogadores de PC também têm sua própria versão - o recém-renomeado PC Game Pass. E, se você possui um PC, além de um Xbox, pode obter ambos, juntamente com o Cloud Gaming e outros benefícios, por um único pagamento mensal.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o PC Game Pass.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 15 Dezembro 2021

O PC Game Pass é um serviço de assinatura mensal que oferece uma biblioteca de jogos completos para baixar e jogar em sua máquina sem quaisquer taxas adicionais.

A lista de jogos é selecionada e atualizada a cada mês, com alguns títulos adicionados e alguns menos populares sendo removidos. Você só precisa baixar os que estão em oferta e jogar o quanto quiser - como se você mesmo comprasse o jogo.

A versão para PC do serviço é exclusiva para jogadores que executam o Windows 10 ou superior.

Também está disponível como parte do Xbox Game Pass Ultimate, que inclui mais de 300 Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox 360 e jogos originais do Xbox. Você também obtém acesso ao serviço de jogos em nuvem do Xbox para transmitir jogos em dispositivos móveis, PC e consoles Xbox, EA Play e Xbox Live Gold.

No Reino Unido, o PC Game Pass custa £ 7,99 por mês. Custa $ 9,99 por mês nos EUA.

Os novos assinantes podem obter os primeiros três meses por apenas £ 1 / $ 1.

Se você também possui um console Xbox ou deseja jogar jogos em nuvem em seu dispositivo móvel, talvez descubra que o Xbox Game Pass Ultimate é um negócio muito melhor. Custa £ 10,99 por mês no Reino Unido, $ 14,99 por mês nos EUA.

squirrel_widget_158169

Sempre haverá mais de 300 jogos disponíveis para a comunidade de jogos para PC. A lista inclui todos os novos títulos do Xbox Studios no dia de seu lançamento.

Alguns deles também aparecem em nossos melhores jogos de PC para comprar arredondamentos , mostrando o quão bom é o Game Pass.

A Plague Tale: Innocence

Uma saída **

Age of Empires: edição definitiva

Age of Empires II: edição definitiva

Age of Empires III: edição definitiva

Age of Empires IV

AI: The Somnium Files

Pesadelo americano de Alan Wake

Alien: Isolamento

Entre nós

Hino **

Bigorna: Vault Breaker

Aragami 2

Archvale

Ark: Survival Evolved

Arte do Rally

Arx Fatalis

Astria Ascending

Astroneer

Culturas Atômicas

Back 4 Blood

Espinha dorsal

Bassmaster Fishing 2022

Battlefield 1 **

Battlefield 3 **

Bettlefield 4 **

Battlefield Hardline **

Battlefield V **

Battletech

Battletoads

Antes de nós sairmos

Bleeding Edge

Bloodroots

Calabouço do Namorado

Breathedge

Portal do Construtor de Ponte

Fábulas de bug: The Everlasting Sapling

Burnout Paradise Remasterizado **

Carniça

Filhos da Morta

Cidades: Skylines

Clustertruck

Veia de Código

Coleção Remasterizada do Command & Conquer **

Conan Exiles

Ao controle

Crackdown 3

Craftopia

Cricket 19

Cris Tales

Truque da coroa

Crusader Kings III

Crise **

Crysis 2 Maximum Edition **

Crysis 3 **

Maldição dos Deuses Mortos

Cyber Shadow

Dandy Ace

Dark Alliance

Darkest Dungeon

Dia do Tentáculo Remasterizado

Morto à luz do dia

Células mortas

Espaço morto **

Dead Space 2 **

Espaço morto 3 **

Simulador Deeeeer: Seu jogo médio diário de cervos

Deep Rock Galactic

Descendentes

Desperados III

Destiny 2

Destrua todos os humanos!

Masmorras arriscadas

Sujeira 5

Dishonored Definitive Edition

Desonrado 2

Dishonored: Death of the Outsider

Disneyland Adventures

Academia de Dodgeball

Donut County

Doom (1993)

Doom 3

Doom 64

Doom Eternal

Doom II (Clássico)

Dragon Age II **

Dragon Age: Inquisition **

Dragon Age: Origins **

Construtores de Dragon Quest

Dragon Quest XV S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Dungeon Keeper **

Dungeon Keeper 2 **

Geração de Eco

Império do pecado

Entre na Gungeon

Europa Universalis IV

Everspace 2

Evil Genius 2: Dominação mundial

Exo One

F1 2019

Fae Tactics

Cair

Fallout 2

Fallout 3

Fallout 4

Fallout 76

Fallout Tactics

Fallout: New Vegas

Farming Simulator 19

Fe **

FIFA 20 **

FIFA 21 **

Final Fantasy X / X-2 HD

Final Fantasy XII A Era do Zodíaco

Final Fantasy XIII

Final Fantasy XIII-2

Flynn: filho do carmesim

Football Manager 2022

Forrageira

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5

Frostpunk

Full Throttle Remasterizado

Bestas de gangue

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Engrenagens 5

Gears Tactics

Geração Zero

Genesis Noir

Ghost of a Tale

Simulador de Cabra

Going Under

Golfe com seus amigos

Queda da ganância

Grim Fandango

Grounded - Game Preview

Guacamelee 2

Hades

Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo 2: aniversário

Halo 3

Halo 3: ODST

Halo 4

Halo Infinite

Halo: Reach

Halo: Ataque Espartano

Halo: Spartan Strike

Halo: The Master Chief Collection

Halo Wars: Edição Definitiva

Halo Wars 2

Hearts of Iron IV: Cadet Edition

Hellblade: Sacrifício de Senua

Cavaleiro oco

Human Fall Flat

Humanidade

Hypnospace Outlaw

Eu sou peixe

Immortal Realms: Vampire Wars

Injustiça 2

Dentro da cova

Colheita de ferro

São precisos dois **

Império de Jade **

Justa causa 4: recarregado

Katamari Damacy Reroll

Matá-lo com fogo

Killer Instinct: edição definitiva

Knockout City **

Última parada

Simulador de corte de grama

Portão Lemnis

Lethal League Blaze

Nivel da Cabeça

Biblioteca da Ruina

Limbo

Montanhas Solitárias: Declive

Palavras perdidas: além da página

Lumines Remasterizado

Madden NFL 20 **

Madden NFL 21 **

Maneater

Vingadores da Marvel

Efeito em massa **

Mass Effect 2 **

Efeito em massa 3 **

Efeito de massa: Andrômeda **

MechWarrior 5: Mercenários

Medalha de Honra: Aerotransportado **

Baú de Guerra de Assalto Aliado com Medalha de Honra **

Dinastia medieval

Microsoft Flight Simulator

Coleção Microsoft Solitaire

Terra-média: Shadow of War

Poderoso ganso

Scanners de mente

Minecraft

Minecraft Dungeons

Mirrors Edge **

Mirrors Edge Catalyst **

Santuário de Monstros

Monster Train

Moonglow Bay

Moonlighter

Mortal Shell: Enhanced Edition

MotoGP 20

Banda de guerra de montagem e lâmina

Meu amigo Pedro

Meu tempo em Portia

Myst

Menino narita

Necessito de velocidade **

Necessidade de Velocidade de Calor **

Need for Speed Hot Pursuit Remasterizado **

Need for Speed Most Wanted **

Need for Speed Payback **

Need for Speed Rivals **

Neon Abyss

Neoverse

Novo Super Luckys Tale

Next Space Rebels

Nier: autômatos

Céu de ninguém

Nongunz: Edição Doppelganger

Profeta de lugar nenhum

Nuclear Thronw

Viajante octopath

Omno

Guerreiros piratas de uma peça 4

One Step from Eden

Ori e a floresta cega: edição definitiva

Ori e a vontade dos Wisps

Ultrapassado 2

Outriders

Cozido demais! 2

Pandemia: o jogo de tabuleiro

Caminho

Peggle **

Phoenix Point

Phogs!

Pikuniku

Pilares da Eternidade: Edição Heroica

Pilares da Eternidade 2: Fogo Morto

Plantas VS Zumbis: Guerra de Jardim **

Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville **

Plants vs Zombies: Game of the Year Edition **

Plants vs Zombies Garden Warfare 2 **

Populous **

Populous II: Trials of the Olympian Gods **

Power Rangers: batalha pela rede

Presa

Arquiteto de prisão

Prodeus

Projeto Wingman

Projeto Inverno

Psiconautas

Psiconautas 2

Terremoto

Quake II

Quake III Arena

Rage 2

Chuva na sua parada

Raji: um épico antigo

Recompilar

ReCore

Remanescente: Das Cinzas

Risco biológico de Resident Evil 7

Anel de dor

Rise of Nations: Extended Edition

Rocket Arena **

Bandidos de borracha

Rush: uma aventura da Disney-Pixar

Sable

Scarlet Nexus

Mar da Solidão **

Mar de ladrões

Segunda Extinção

Vizinho secreto

Serious Sam 4

Shadow Warrior 2

Sinais do Sojourner

SimCity 2000: edição especial **

SimCity 4 **

SimCity: edição completa **

SkateBird

Mate o pináculo

Slime Rancher

SnowRunner

Solasta: Coroa do Magister

Simulador de Troca de Órgão de Senhor da Guerra Espacial

SpellForce 3: Soul Harvest

Spiritfarer

Esporo **

Star Wars Jedi: Fallen Order **

Star Wars Battlefront **

Star Wars Battlefront II **

Star Wars: Esquadrões **

Starbound

Stardew Valley

Starmancer

State of Decay 2: Edição Juggernaut

Stellaris

Streets of Rage 4

Subnautica

Subnautica: Abaixo de Zero

Sunset Overdrive

Super Luckys Tale

Superhot: Mind Control Delete

Superliminal

Supraland

Surgeon Simulator 2

Graal contaminado: conquista

Diga-me por quê: Capítulos 1 - 3

Efeito Tetris: Conectado

The Artful Escape

The Ascent

The Bards Tale ARPG: Remasterizado e reesplendido

O conto do bardo IV: versão do diretor

A trilogia do conto do bardo

The Catch: Carp & Coarse Fishing

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition

The Elder Scrolls IV: Jogo de esquecimento da edição do ano

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

O mal interior

The Evil Within 2

O falconer

A cidade esquecida

A boa vida

O longo escuro

O médio

The Outer Worlds

A procissão para o Calvário

The Riftbreaker

O sabotador **

Os sims 3 **

The Sims 4 Deluxe Party Edition **

The Surge 2

The Wild at Heart

A coleção remasterizada da Yakuza

TheHunter: Call of the Wild

Queda do Titan **

Titanfall 2 **

Torchlight III

Tormento: Marés de Numenera

Simulador de batalha totalmente preciso

Touhou Luna Nights

Townscaper

Trailmakers

Train Sim World 2

Tropico 6

Doze Minutos

Hospital Two Point

Undertale

Undungeon

Desempacotar

Desvendar **

Desvendar dois **

Invisível

Até o fim

Visage

Warhammer 40.000: Battlesector

Wasteland 2: versão do diretor

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Nós Felizmente Poucos

What Reamins of Edith Finch

Armazém Wilmot

Wolfenstein: a nova ordem

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein II: O Novo Collosus

Wolfenstein: Youngblood

Guerra Mundial Z

Worms Rumble

Worms WMD

Wreckfest

Crise de Xeno

Yakuza 0

Yakua 3 Remasterizado

Yakua 4 Remasterizado

Yakua 5 Remasterizado

Yakua 6: A Canção da Vida

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: como um dragão

Sim sua graça

YIIK: um RPG pós-moderno

Yooka-Laylee e a toca impossível

Zombie Army 4: Dead War

Zoo Tycoon: coleção definitiva de animais

** disponível com a assinatura da EA Play como parte do Xbox Game Pass Ultimate.