Jogos na nuvem com Xbox Game Pass Ultimate: tudo o que você precisa saber

(Pocket-lint) - A Microsoft tem sua própria plataforma de jogos em nuvem. Anteriormente chamado de Projeto xCloud , Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate oferece mais de 150 jogos do Xbox One para serem jogados em dispositivos Android através de uma conexão de dados e é fácil de começar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o serviço de jogos em nuvem do Xbox , incluindo quais dispositivos são compatíveis e todos os jogos disponíveis.

Anteriormente chamado de Project xCloud, Cloud Gaming é a plataforma de jogos em nuvem da Microsoft projetada como um serviço complementar aos consoles de jogos Xbox One e Xbox Series X e Series S. Agora está disponível em 22 países.

É um serviço de streaming, em que todos os jogos são hospedados em servidores remotos e o vídeo do gameplay ao vivo é enviado para um dispositivo compatível pela internet. Em troca, os códigos do controlador são enviados na outra direção, então, para todos os efeitos, parece que você está jogando um jogo carregado no próprio dispositivo.

Não é uma ideia nova; PlayStation Now está disponível em consoles PS4 há vários anos; A Nvidia lançou o serviço GeForce Now completo no início de 2020; e o principal rival do Cloud Gaming, o Stadia do Google, lançado em novembro de 2019. No entanto, o serviço da Microsoft não é uma oferta separada - é um acréscimo gratuito ao seu esquema de assinatura Xbox Game Pass Ultimate existente.

A Microsoft espera que o serviço seja um sucesso, pois possui uma das maiores redes de data centers do mundo. A Microsoft diz que isso irá garantir que as solicitações de jogos possam ser atendidas localmente, em vez de em todos os continentes, reduzindo potencialmente a latência ao encurtar a distância entre o usuário final e o data center.

A latência é inimiga dos jogos em nuvem, muitas vezes adicionando muitos milissegundos entre o pressionamento de botões e as ações realizadas na tela. E, embora isso não pareça muito, milissegundos são vitais quando se trata de jogos. Digamos que você pressione o botão para atirar em um inimigo que se aproxima, alguns milissegundos de latência podem ser a diferença entre acertá-lo ou não. Ou, em um jogo de direção como Forza Horizon 4 , a diferença entre derrapar em uma esquina ou acabar enrolado em uma árvore.

O Cloud Gaming não foi projetado para substituir os consoles de jogos existentes ou futuros. Em vez disso, ele funciona em paralelo com as máquinas da empresa, oferecendo muitos dos mesmos jogos e até mesmo permitindo que os jogos salvos sejam selecionados e continuados independentemente do dispositivo que você usa: celular, console ou até mesmo PC.

Como está disponível como parte do esquema de associação do Xbox Game Pass Ultimate da empresa, que também inclui mais de 200 jogos para download no Xbox One, 100 jogos para PC, Xbox Live Gold e, a partir de novembro, EA Play, é visto muito como uma extensão dos jogos do Xbox One e, eventualmente, do Xbox Series X / S também.

Essencialmente, o Cloud Gaming é uma maneira ideal para você levar sua experiência Xbox em um dispositivo portátil, esteja você em casa ou fora dele.

Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate está disponível em 22 países exclusivamente para dispositivos Android. Você precisa baixar o aplicativo Xbox Game Pass no Google Play ou na Samsung Galaxy Store . Você pode jogar jogos em nuvem por meio do aplicativo, além de lista de desejos e até mesmo baixar jogos para seu Xbox One ou PC com Windows. Um aplicativo baseado em navegador também está chegando ao iOS, evitando os rígidos protocolos da App Store da Apple.

Entre os países cobertos estão Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Coréia do Sul, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Você pode ver uma lista completa de países com suporte para Cloud Gaming aqui .

Um dos jogos - Minecraft Dungeons - possui controles de toque, que também podem ser estendidos a outros jogos no futuro. No entanto, por enquanto, você também precisará de um Xbox One Wireless Controller habilitado para Bluetooth para reproduzir o resto dos títulos. O Xbox também recomenda que você adquira um suporte de telefone para o controlador, a menos que você esteja jogando em um tablet.

A montagem é razoavelmente barata, entretanto. Encontramos um pacote de três deles por apenas £ 7,99 na Amazon.co.uk , por exemplo.

Como a versão longa do nome sugere, Cloud Gaming é gratuito para todos aqueles com uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate , o serviço de download digital à vontade para Xbox One e Windows 10, custa £ 10,99 / $ 14,99 por mês.

Bem como Cloud Gaming, Xbox Console Streaming está disponível. Usando a mesma tecnologia, os jogadores podem usar seus próprios consoles do Xbox One como um servidor Cloud Gaming e, portanto, transmitir seus próprios jogos para um dispositivo portátil.

O PlayStation oferece algo semelhante na forma de PS4 Remote Play , mas o Xbox Console Streaming é diferente, já que você não está restrito a ter que estar na mesma rede doméstica, você também pode fazer streaming por uma conexão de dados móvel.

Você pode descobrir mais sobre isso aqui .

Aqui está a lista atual de todos os jogos disponíveis no Cloud Gaming (em 15 de setembro de 2020):

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Depois da festa

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Astroneiro

Batman: Arkham Knight

Battletoads

Caçadores de batalha: Nightwar

Deserto Negro

bruxa de Blair

Bleeding Edge

Manchado de sangue: Ritual da Noite

Portal do Construtor de Ponte

Carniça

Filhos da Morta

ClusterTruck

Crackdown 3: Campanha

Crosscode

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Morto à luz do dia

Células mortas

Dead Island Definitive Edition

Death Squared

Entregue-nos a lua

Demons Tilt

Descendentes

Destiny 2: expansão Shadowkeep & Forsaken (disponível a partir de 22 de setembro)

DiRT 4

Não morra de fome

Double Kick Heroes

Drake Hollow

Calabouço do Infinito

Entre na Gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix the Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

Para o rei

Forager

Forza Horizon 4

Mentes Fraturadas

Frostpunk: edição do console

Gato Roboto

Gears of War 1: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears of War 5

Simulador de Cabra

Jogue golfe com seus amigos

Aterrado

Guacamelee! 2

Halo 5: Guardiões

Halo Wars 1: Edição Definitiva

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Sacrifício de Senua

Olá, vizinho

Cavaleiro Oco (Renovação)

Hot Shot Racing

Human Fall Flat

Hiperdote

Hypnospace Outlaw

Indivisível

Viagem ao planeta selvagem

Katana ZERO (em breve)

Killer Instinct DE

Kona

Nivel da Cabeça

Lonely Mountains: Downhill

Marvel vs. Capcom: Infinito

Metro 2033 Redux

Terra Média: Sombra da Guerra

Minecraft: Dungeons

MINIT

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Moonlighter

Mortal Kombat X (não disponível na Coréia)

Montagem e lâmina: Warband

Mudar

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

Meu tempo em Portia

Neon Abyss

Novo Super Luckys Tale

NieR: autômatos

Night Call

Night in the Woods (em breve)

Céu de ninguém

Profeta de lugar nenhum

Observação

Ori e a floresta cega: edição definitiva

Ori e a Vontade dos Wisps

Cozido demais! 2

Oxenfree

Patológico 2

Pikuniku

Pilares da Eternidade: Edição Completa

Power Rangers: batalha pela rede

ReCore: Edição Definitiva

Remanescente: Das Cinzas

Resident Evil 7 Biohazard

Rise & Shine

River City Girls (em breve)

Sea of Thieves: edição de aniversário

Sal marinho

Vizinho secreto

Shadow Warrior 2

Mate o Pináculo

Sniper Elite 4

Spiritfarer

State of Decay 2: Edição Juggernaut

Stellaris

Stranger Things 3: o jogo

Streets of Rage 4

Streets of Rogue

Subnautica

Sobrevivendo a Marte

Tacoma

Diga-me por que, Episódio 1 - 3

Terraria

The Bards Tale IV: Directors Cut

O conto do bardo remasterizado e reenquadrado

The Bards Tale Trilogy

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Elder Scrolls Online

Os Jardins Entre

The Jackbox Party Pack 4

O longo escuro

O Senhor dos Anéis: jogo de cartas de aventura

O mensageiro

The Outer Worlds

The Surge 2

The Touryst

The Witcher 3: Wild Hunt

The Escapists 2

O Princípio Talos

O Teste de Turing

The Walking Dead: A New Frontier - Episódio 1 a 5

The Walking Dead: Michonne - Episódio 1 - 3

The Walking Dead: segunda temporada

theHunter: Call of the Wild

Quebra-troncos: The Witcher Tales

Simulador de batalha totalmente preciso

Serviço de entrega totalmente confiável

Touhou Luna Nights

Trilhas - O jogo do trem

Trailmakers

Train Sim World 2020

Hospital Two Point

Undermine

Jogo do ganso sem título

Void Bastards

Wandersong

Warhammer Vermintide 2 (em breve)

Wasteland Remastered

Wasteland 2: versão do diretor

Wasteland 3

Nós Felizmente Poucos

Oeste dos Mortos

Mago da lenda

Guerra Mundial Z

Worms WMD

Crise de Xeno

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

